Turtle Beach: ecco le nuove cuffie Stealth Pro

Turtle Beach ha annunciato da poco l’arrivo sul mercato delle nuove cuffie Stealth Pro, pronte a dominare il mercato mondiale. Scopriamole insieme

Le cuffie sono uno degli elementi imprescindibili per un giocatore. Avere un ottimo sound, un buon isolamento e allo stesso tempo godere di un comfort senza pari sono gli aspetti fondamentali per una buona sessione di gaming, sia competitivo che non. Turtle Beach ha pensato a questi fattori quando ha realizzato le nuovissime cuffie Stealth Pro e oggi finalmente le ha presentate al mondo intero. Andiamo a conoscerle più da vicino.

Svelate le Stealth Pro, le nuove cuffie di Turtle Beach

Con il 56% in più di superficie rispetto ai driver da 40 mm della concorrenza, non solo i driver Nanoclear da 50 mm sono più grandi e potenti per creare più bassi e un palcoscenico più ampio, ma sono anche abbinati manualmente per eliminare le sottili differenze tra gli altoparlanti sinistro e destro. La cavità audio ottimizzata delle Stealth Pro e le opzioni di personalizzazione dell’audio tramite l’app Turtle Beach Audio Hub si combinano per produrre un palcoscenico sonoro davvero dettagliato e un suono surround accattivante, sia che si utilizzi Windows Sonic su Xbox e PC, Sony 3D Audio per PS5, Dolby Atmos o DTS Headphone:X. Juergen Stark, Chairman e CEO presso la società Turtle Beach Corporation, ha dichiarato quanto segue:

Le Stealth Pro sono state incoronate come leader delle cuffie da gaming ultra premium. Offrono l’esperienza audio da gaming di punta, con qualità del suono, cancellazione del rumore, qualità costruttiva e comfort che sono semplicemente impareggiabili. Turtle Beach è leader del mercato nell’audio da gaming da 13 anni sulla base del suono di alta qualità e delle funzionalità vincenti che offriamo a ogni fascia di prezzo. Con le Stealth Pro, abbiamo messo a frutto tale esperienza e leadership per offrire cuffie da gaming ultra premium di qualità superiore. I nostri caratteristici driver Nanoclear da 50 mm sono più grandi e più potenti per un suono migliore; la cancellazione attiva del rumore regolabile delle Stealth Pro elimina più rumore esterno rispetto alla concorrenza e il nostro microfono con asticella TruSpeak riduce maggiormente il rumore di fondo, in modo che la tua voce arrivi chiaramente.

Le cuffie includono anche una versatile cancellazione attiva del rumore, regolabile dalla piena trasparenza fino alla riduzione dello stesso di 25 dB per bloccare la maggior parte delle distrazioni e rimanere concentrati. Il microfono ad asticella TruSpeak rimovibile delle Stealth Pro riduce anche il rumore di fondo, inoltre, il microfono ad asticella e i doppi microfoni integrati utilizzano entrambi l’esclusiva tecnologia S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) progettata per ridurre ulteriormente il rumore di fondo per lasciar passare solo la tua voce.

I morbidi cuscinetti auricolari premium in memory foam rivestiti in similpelle con la tecnologia brevettata ProSpecs di Turtle Beach, adatta a chi indossa occhiali, forniscono un maggiore comfort, mentre l’archetto rinforzato in metallo e il telaio in lega di zinco assicurano che le Stealth Pro siano costruite per durare. Funzionalità aggiuntive come connettività Dual-Wireless, Variable Mic Monitoring, Superhuman Hearing, preset audio e una varietà di controlli di personalizzazione sono disponibili tramite l’app Turtle Beach Audio Hub disponibile per PC Windows e Mac e dispositivi mobile iOS e Android compatibili.

Sono disponibili all’acquisto al prezzo consigliato di 329,99 € sul sito ufficiale e presso i partner autorizzati nelle versioni Xbox e PlayStation. Cosa ne pensate di questo nuovo paio di cuffie? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!

