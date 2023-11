Alan Wake 2: il numero dei capitoli presenti nel gioco

Quello dei capitoli è solo un numero, così come quella in cui scrive il protagonista è solo una stanza: ecco quanto dura Alan Wake 2

Il team di sviluppo Remedy Enterainment ha dichiarato che Alan Wake 2 è il suo progetto più grande di sempre, e sebbene questa definizione resti riduttiva viene naturale chiedersi quale sia il numero di capitoli. Tenete conto che i personaggi giocabili ora sono due (l’eponimo scrittore e la nuova arrivata Saga Anderson), il mondo da esplorare è più grande e, in generale, l’avventura supera in lunghezza l’esperienza narrativa media, specie contando gli oggetti da collezionare. Si può passare da un protagonista all’altra in quasi ogni punto delle loro relative storie, ma è solo completandole entrambe che il mosaico prende forma. Quanto ci vuole, in soldoni? Eh… parliamone.

Durata | Alan Wake 2, il numero dei capitoli e non solo

Forse, anziché sapere esattamente il numero dei capitoli presenti in Alan Wake 2, siete più di bocca buona e vi basta sapere la durata effettiva del tutto. Se vi concentrate sulla sola trama, si parla di una ventina di ore circa. Nel caso vogliate improvvisarvi provetti speedrunner, poi, è un altro paio di maniche e la stima scende sulle undici orette e mezza. Ricordatevi solo che, di nuovo, gli eroi sono due. Saga si occupa di investigare e riunire le prove nel suo Luogo Mentale. Alan, dal canto suo, vive un viaggio (diremmo “trip” ma la coppa è già stata presa) delirante in cui l’escapismo tramite la scrittura diviene più letterale, mentre illuminare l’ambiente aiuta a mostrare i differenti percorsi.

La ciccia | Alan Wake 2, il numero dei capitoli e non solo

Forse invece non siete tanto di bocca buona quanto immaginavamo e volete proprio sapere quanti capitoli ci sono nel gioco. Ci sono due archi narrativi principali: Return, in cui la protagonista Saga si avventura nel mondo reale esplorando location come Bright Falls, ed Initiation, nel quale Alan Wake si trova nel Luogo Buio. Volevate una lista, ed eccola qui.

Capitoli di Saga (Return):

La setta Invito Il cuore Ragazza del posto Non se ne parla Old Gods Graffio Evocazione Festa del cervo A casa

Capitoli di Alan (Initiation):

Tarda notte Casey Tormento Cantiamo Stanza 665 Return Maschere Il film di Zane Non c’è più

Per i completisti | Alan Wake 2, il numero dei capitoli e non solo

E così ora sapete che, conclusione a parte, Saga ha dieci capitoli da sbolognare mentre Alan si ritrova con nove sotto mano, per un totale (endgame permettendo) di 19. Potete smettere di leggere qui, giusto? No, non ve la cavate con così poco, non se avete quel poco di ambizione per mirare al 100%. Se siete attenti, il gioco è pieno di cose da fare. Oltre a completare la storia, gli oggetti da collezionare non mancano. Per Saga, ci sono i Portapranzo di Alex Casey (materiali per migliorare le armi), le Casse Setta (che richiedono di risolvere enigmi), le Filastrocche (altri enigmi con le bambole) e le Pagine del manoscritto (narrate da Alan). Lui invece vanta gli Echi (che sbloccano scene) e le Parole di potere (con cui ottenere punti per i seguenti parametri: riparazione, armi, guerra, oggetti, aiuto, azione, lampada). La stima sale così a trenta ore!

Back it up and do it again

Ora che avete letto tutti i capitoli di questa straordinaria storia, Alan Wake 2 non ha più segreti per voi… e vorrete rigiocarlo sapendo “come va a finire”, vero? Bravi: il New Game Plus arriverà in un futuro aggiornamento! Con questa modalità potrete ripartire portandovi dietro armi e migliorie in un’avventura tutta nuova. Il New Game Plus non sarà da solo: ci sarà anche una difficoltà tutta nuova e una narrativa “diversa” con nuove Pagine e video da scoprire. Non c’è ancora alcuna data di uscita, ma varrà la pena di rivisitare il gioco per “fare la scarpetta” con un piatto che sicuramente si rifarà vivo ai Game Awards.

Ora sta a voi dirci la vostra: volevate sapere dell'altro? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.