In questa guida vi sveleremo tutti i codici necessari ad aprire tutte le porte e le casse chiuse di Alan Wake 2

Come nella maggior parte dei titoli horror, anche nel nuovo Alan Wake 2 di Remedy sono presenti tantissime porte e contenitori chiusi da sbloccare. Alcune di queste serrature possono essere sbloccate utilizzando dei semplici codici numerici, ma altre invece richiedono delle password più complesse. Se vi trovate davanti a un contenitore che non riuscite ad aprire e avete bisogno di aiuto, in questa guida potrete comodamente trovare tutti i codici di Alan Wake 2.

Casse, lucchetti, porte e così via | Alan Wake 2: tutti i codici dei contenitori

In Alan Wake 2 le combinazioni di molti contenitori sono davvero difficili da trovare e di conseguenza è normale lasciarsene sfuggire qualcuno durante una partita. Per fortuna qui di seguito potrete scoprire tutti i codici di sblocco di Alan Wake 2 e, per aiutarvi a trovare quelli di cui avete bisogno in modo comodo e veloce, li abbiamo raggruppati in base ai capitoli.

Ritorno Capitolo I Cassa della setta 1 Per aprire questa cassa bisogna inserire dall’alto verso il basso i seguenti simboli: una clessidra inclinata verso sinistra, una clessidra dritta e due triangoli che puntano in direzioni opposte.

Iniziazione Capitolo I Porta chiusa 1 Il codice per aprire questa porta è 665 ma, dopo che avrete completato un loop, per aprirla nuovamente dovrete usare il codice 565

Ritorno Capitolo II Custodia per armi 1 Il codice per aprire la custodia è 739 Cassa della setta 2 Seguite le frecce gialle nei paraggi per trovare la chiave necessaria ad aprire questa cassa. Cassa della setta 3 Il codice per aprire la cassa è 658

Ritorno Capitolo III Cassa della setta 4 Il codice per aprire la cassa è 527 Cassa della setta 5 Il codice per aprire la cassa è 147 Cassa della setta 6 Per aprire questa cassa dovete raccogliere la chiave nascosta dietro la statua di Mr. Drippy. Cassaforte La combinazione è 146 Porta chiusa 2 Per aprire questa porta bisogna inserire dall’alto verso il basso i seguenti simboli: due triangoli connessi che puntano uno verso l’alto e uno verso il basso, una clessidra inclinata verso sinistra e una clessidra dritta. Cassa della setta 7 Per aprire questa cassa bisogna inserire dall’alto verso il basso i seguenti simboli: due triangoli uno dentro l’altro che puntano in basso, due triandogli uno dentro l’altro che puntano in alto e due triangoli affiancati che si intersecano in un angolo. Cassa della setta 8 Il codice per aprire la cassa è 496

Ritorno Capitolo V Cassa della setta 9 Il codice per aprire la cassa è 177 Computer La password del computer è 170823 Cassetta degli attrezzi Il codice per aprire la cassetta degli attrezzi è 273 Cassa della setta 10 Per aprire questa cassa bisogna inserire dall’alto verso il basso i seguenti simboli: due triangoli connessi che puntano a sinistra e a destra, due triangoli affiancati che si intersecano in un angolo e puntano verso il basso, una clessidra dritta. Cassa della setta 11 Il codice per aprire la cassetta è 697 Cassa della setta 12 Per aprire questa cassa bisogna inserire dall’alto verso il basso i seguenti simboli: due triangoli affiancati che si intersecano in un angolo e puntano verso l’alto, due triangoli connessi che puntano a sinistra e a destra, e due triandogli uno dentro l’altro che puntano in alto Cassa della setta 13 Il codice per aprire la cassa è 542

Iniziazione Capitolo V Porta chiusa 3 Il codice per aprire la porta è 2250

Ritorno Capitolo VI Custodia per armi 2 Il codice per aprire la custodia è 723 Cassa della setta 12 Il codice per aprire la cassa è 146



Questo è tutto!

Qui si conclude la nostra guida dedicata a tutti i codici di Alan Wake 2. Adesso non vi resta altro da fare che trovare che inserire questi codici e raccogliere tutti gli oggetti nascosti nei contenitori del gioco.

Alan Wake 2 è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.