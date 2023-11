Affrontare l’esame pratico per la moto al giorno d’oggi presenta nuovi standard che non tutti conoscono, tali standard consistono nell’aumento di velocità di esecuzione della prova di destrezza a 50 km orari e la distanza dei birilli negli esercizi rimane invariata tra un esame e l’altro, tuttavia è meglio restare sicuri chiedendo informazioni alla scuolaguida o agli uffici ACI

Prima di affrontare l’esame pratico per la moto, bisogna prima munirsi di una serie di materiale burocratico per poter ricevere il permesso di affrontare la prova. In realtà, per quanto noioso possa sembrare, non è così difficile potervi accedere. Per poter affrontare l’esame, infatti, avrete bisogno di poche cose e facilmente ottenibili, basta armarsi di un po’ di pazienza e soprattutto vero desiderio di guidare la moto. Ecco di cosa avrete bisogno per accedere all’esame finale:

Un casco

Manuale di teoria fornito dalla scuola

Foglio rosa per la patente A

Ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo per l’esame di pratica

Esercitazioni di guida con la moto | Come prepararsi per l’esame pratico per la moto?

Per arrivare preparati all’esame pratico e superarlo, magari guidando una bella Harley Davidson, bisogna ovviamente fare pratica di guida con la moto stessa. Per poter accedere agli esercizi di pratica, bisognerà essere muniti di una patente A e la potrete richiedere direttamente nella vostra scuolaguida di fiducia. In queste esercitazioni, l’istruttore di guida dovrà seguire il candidato in auto e comunicare con lui con l’uso di un auricolare. Il Codice della Strada prevede che queste esercitazioni debbano essere effettuate in zone poco frequentate, per l’incolumità dei pedoni, così come degli altri utenti della strada come automobilisti, ciclisti e altri motociclisti. Anche l’incolumità del candidato va preservata, motivo per cui si effettuano le esercitazioni in aree industriali, le aree di parcheggio e le zone con pochi abitanti. In caso di incidente, le assicurazioni coprono ogni eventuale danno.

Prova lenta di guida della moto | Come prepararsi per l’esame pratico per la moto?

Una volta aver preso la mano con la guida, potrete richiedere l’accesso all’esame pratico per la moto, pagando la relativa imposta di bollo. L’esame si divide in due tipologie, sempre in riferimento alla normativa entrata in vigore il 2 gennaio 2019. La prima sfida da affrontare è la prova lenta di guida della moto, il tempo di esecuzione deve risultare di almeno 15 secondi. Il candidato dovrà mantenere ben stabili i piedi sulle pedane ed evitare che tocchino terra, altrimenti sarà bocciato. Durante la prova, dovrà effettuare una gimkana stretta fra cinque birilli, dopodiché affronterà una curva a sinistra di 180 gradi attorno ad un birillo e infine si inserirà in un corridoio stretto con una larghezza di 1,3 metri e di una lunghezza di 25 metri.

Prova veloce di guida della moto | Come prepararsi per l’esame pratico per la moto?

La seconda e ultima sfida da affrontare è la prova veloce di guida della moto. Questa prova deve essere completata entro il limite di tempo di 25 secondi e la velocità deve corrispondere a circa 50 km orari. Gli esaminatori possono verificare la durata della prova attraverso un apposito sistema di fotocellule che interagisce con un terminale. La Motorizzazione Civile identifica il candidato inserendo le generalità nel terminale per far in modo che tutti i presenti in pista vedano lo schermo. Il conteggio dei secondi inizia non appena il candidato passa davanti al sensore, a questo punto dovrà effettuare uno slalom veloce attorno a cinque birilli. Dovrà rispettare la sequenza delle curve, ovvero destra-sinistra-destra-sinistra-destra. Per concludere la prova con successo, dovrà fermare la ruota anteriore in una zona apposita delimitata da quattro birilli la cui distanza deve risultare in quadrato di un metro per ogni lato.

La bocciatura all’esame finale: non disperate!

Consigliamo altamente di prepararsi per bene per l’esame pratico per la moto e di accettare di affrontarlo solo quando siete veramente sicuri di aver preso la mano. Tuttavia, il fallimento può succedere, magari proprio nella prova di guida veloce, che è quello più difficile. Forse avete superato il limite di tempo dei 25 secondi, o magari avete toccato uno o più birilli o li avete saltati. La prova d’esame è fallita in ogni caso in cui il candidato si ferma senza rispettare le prescrizioni in merito a tempi e distanze. Il fallimento arriva anche nel momento in cui si poggiano i piedi per terra invece che tenerli sulle pedane. Per ripetere l’esame di pratica dovrete aspettare un minimo di tempo che va da un giorno a un mese. In ogni caso, non disperate! Capita a tutti di fallire, basta rimettersi in carreggiata e riprovare finché non riuscirete a superare l’esame.

NON DIMENTICARE!: è assolutamente consigliato scalare di marcia per calcolare al meglio i tempi di arresto e far sì che la prova si concludi con un esito positivo. Grazie per averci seguiti fino a qui, noi di tuttotek.it vi auguriamo buona fortuna! Restate sintonizzati sul nostro sito per non perdervi altro dal mondo dei motori.