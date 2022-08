Migliori suite Internet Security? Provate BitDefender

Se cercare tra le migliori suite di Internet Security, Bitdefender Internet Security certamente di stupirà. Oltre al classico antivirus, abbiamo inclusi tantissimi servizi tra cui un firewall dedicato e una VPN sicura al 100%. Vediamo i dettagli

Ormai la sicurezza informatica non passa più attraverso un semplice antivirus. Le minacce provenienti dal web si sono fatte sempre più subdole e difficile da intercettare. Molte spesso i malintenzionati non sono più interessati ad infettare il nostro PC, andando a comprometterne in funzionamento, ma vogliono sottrarci dati ed informazione sensibili. Ecco perchè avere una suite completa di protezione è forse la cosa migliore. Oggi vi parliamo della suite Internet Security di BitDefender che è tra le migliori disponibili. Scopriamo perchè!

Migliori suite Intenet Security: l’offerta di BitDefender

BitDefender è sempre stato in prima linea per la difesa dei nostri PC a anche oggi che le nostre vite sono sempre più digitalizzate, la sua mission non è cambiata. Lo è però il modus operandi: da semplice antivirus, BitDefender oggi offre un suite di Internet Security tra le migliori sul mercato. Che cosa vuol dire? Una suite di Internet Security offre una serie di servizi utili per proteggere i nostri dispositivi e la nostra privacy da molteplici minacce. Vediamo che cosa ci viene offerto nello specifico.

Protezione antivirus in tempo reale e non solo con Bitdefender Internet Security

Ovviamente partiamo dalla protezione che ci viene offerta contro le minacce più comuni che possiamo incontrare navigando in rete.

Un rilevamento delle minacce imbattibile per mantenere alla larga ogni minaccia del web

Bitdefender Internet Security contrasta ogni tipo di minaccia elettronica, da virus, worm e Trojan a ransomware, zero-day, rootkit e spyware. E lo fa in tempo reale! Quindi non appena verrà rilevata una minaccia, scatterà immediatamente l’allarme e l’isolamento. Ma è in grado anche di prevedere il futuro: infatti, analizza le attività dei siti web che visitiamo, i loro contenuti e l’attività a livello di rete per bloccare eventuali tentativi di attacco sul nascere con quelli di bot o malware. Ci avverte anche se stiamo navigando su siti poco affidabili.

Viene anche inclusa una protezione contro i famigerati ransomware, malware che criptano tutti i dati del PC per poi chiedere un riscatto. Un’altra utile funzionalità è quella di analisi delle vulnerabilità che ci aiuta a capire se nel nostro PC ci sono falle di sicurezza dovute a software obsoleto.

Infine Bitdefender Internet Security rilevare e bloccare pagine web fasulle create a scopo di pishing cioè per rubare i vostri dati e le vostre password. Dato che oggi ormai è molto diffuso l’home banking e l’ecommerce, si tratta di una funzionalità utilissima.

Un firewall che blocca le intrusioni e filtra il traffico di rete

Il firewall è un componente fondamentale per la nostra sicurezza che analizza i pacchetti che vengono scambiati e può applicare dei filtri in modo da proteggere il PC da eventuali attacchi o fuga di informazioni. Ma i moderni firewall come quello di Bitdefender Internet Security consentono anche di monitorare l’attività in rete delle singole applicazioni e di bloccarle se ritenute dannose.

VPN sicura e privacy tutelata con Bitdefender Internet Security

Questa suite di Internet Security include tantissime altre funzionalità, ma certamente quelle che vale la pena analizzare meglio sono quelle legate alla privacy e protezione dei dati.

Una VPN sicura per una completa privacy online e 200 MB/giorno per ogni dispositivo

Compresa nel pacchetto avremo la possibilità di utilizzare Bitdefender VPN. Una VPN (o rete privata virtuale) consente di creare una sorta di piccola rete Internet privata ed inaccessibile agli altri che però sfrutta la stessa infrastruttura fisica. In pratica è come venire scortati dalla polizia in una autostrada pubblica se vogliamo. Tutti i dati vengono crittografati in modo da renderli completamente inaccessibili agli altri. Con i 200 MB inclusi nel pacchetto potremo svolgere le attività più sensibili in totale sicurezza grazie alla VPN sicura creata da Bitdefender.

Protezione per webcam e microfono per prevenire le intercettazioni

Nell’epoca delle videocall e meeting online, garantire la protezione da intercettazioni va oltre la privacy. Infatti durante le videocall di lavoro si possono divulgare segreti industriali, strategie, ecc. Diventa quindi fondamentale avere una protezione in più. La protezione di microfono e webcam di Bitdefender Internet Security consente di monitorare le app che stanno utilizzando microfono e webcam in modo da bloccare eventuali ospiti indesiderati che intercettando le nostre call.

Questa era una panoramica delle funzionalità di uno dei miglior internet security suite. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!