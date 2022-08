Consigli per risparmiare sull’acquisto di uno smartphone

Nessuno ormai può fare a meno di uno smartphone nella vita di tutti i giorni. Ma per acquistarlo che criteri si seguono?

Ci sono innanzitutto delle prese di posizioni tra Android e Apple. Per chi sceglie Android c’è un ventaglio di proposte dei migliori brand come Samsung, Xiaomi, OnePlus, mentre per gli appassionati della mela, la scelta è fra un numero molto più ristretto di dispositivi più o meno recenti.

Gli smartphone sono diventati una voce alla sezione spese familiari non di poco conto. Ma allora come è possibile risparmiare sull’acquisto di uno smartphone? Un’ottima opzione sono i codici sconto online da applicare al carrello. Ti potremmo ad esempio consigliare dei coupon sconto Unieuro nuovi e aggiornati, per acquistare in una delle catene di elettronica più note in Italia, ma i suggerimenti per i tuoi acquisti online non finiscono certo qui.

Vendere e acquistare online uno smartphone

Il mercato online ha subito una forte espansione per quel che riguardagli acquisti di smartphone e di tantissimi altri prodotti tecnologici, anche fra coloro che erano inizialmente scettici su questo tipo di approccio.

Acquistare online è ora molto sicuro e garantisce tanti vantaggi in più, come ad esempio offerte attive solo sul web e resi gratuiti estesi fino a 100 giorni.

Inoltre permette di risparmiare perché si possono comparare i prezzi e decidere a quale negozio web affidarsi: l’offerta online è molto più ampia. Senza considerare che ad oggi, hanno il loro shop online anche tutti i negozi fisici, come Unieuro, Euronics e Mediaword, quindi le possibilità sono davvero molte.

Una piccola fetta di mercato è occupata invece dalla compravendita tra privati, quindi tu stesso potrai vendere il tuo vecchio cellulare e almeno in parte riuscire a finanziare il tuo nuovo smartphone. Alcuni negozi permettono anche una sorta di rottamazione, ma ovviamente il ricavo che si avrà dal proprio prodotto, dipenderà molto dalla condizione in cui versa. Quindi in alcuni casi, una vendita tra privati diviene molto più conveniente.

Come scegliere dove acquistare lo smartphone giusto

Sembrerà strano, lo sappiamo, ma per poter risparmiare occorre essere in grado di fare una buona scelta. Spesso guidati dalle mode o da consigli sbagliati, si finisce per acquistare un prodotto che poi non è in grado di soddisfarci. A quel punto, c’è chi si accontenta e chi invece decide di cambiare di nuovo smartphone.

Se questo succede nell’arco di 30 giorni, alcuni negozi online ne permettono la restituzione e quindi si potrà procedere a richiedere il rimborso per il nuovo acquisto. Valuta quindi sempre anche questo aspetto quando compri online, e scegli il negozio che ti consente di effettuare resi gratuiti senza problemi.

Un elemento molto importante quando si acquista un nuovo cellulare è la durata della batteria. Siamo ormai talmente abituati ad avere il cellulare in mano ogni momento della giornata che avere una batteria che a metà giornata ci lascia sul più bello, non è certo la scelta ottimale.

Inoltre è importante scegliere il prodotto con attenzione, senza pagare caratteristiche che invece sono inutili, in base all’utilizzo che si fa dello smartphone stesso. Ad esempio, poniamo il caso che la fotocamera si utilizzi raramente: serve veramente un dispositivo che fa foto come una macchina fotografica professionale? Ricordiamo che ogni caratteristica incide sul prezzo e se stai leggendo questo articoli il tuo obiettivo è risparmiare.

Infine mai dimenticare di dare una sbirciata alle recensioni e alle opinioni degli altri consumatori; possono essere molto utili e farti risparmiare molti soldi.