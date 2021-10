Keysbuff: licenza di attivazione autentica e permanente di Windows 10 risparmiando fino al 75%

In questo articolo vedremo come sia possibile tramite Keysbuff ottenere una licenza di attivazione autentica e permanente di Windows 10 o Microsoft Office, risparmiando fino al 75% sul prezzo ufficiale. Vediamo i dettagli insieme!

Le licenze di Windows o dei prodotti Microsoft come Office possono risultare molto costose se guardiamo nel sito ufficiale. Tuttavia tramite alcuni siti specializzati, come Keysbuff, è possibile ottenere una autentica licenza di Windows 10, Windows 11 oppure della suite Office risparmiando fino al 75% sul prezzo di listino. Se assemblate un nuovo PC e volete tenere anche quello vecchio ad esempio avrete bisogno di un sistema operativo da installare che con Keysbuff potete installare in pochi istanti e con un minimo esborso. Si tratta di licenze legali al 100% e permanenti ovviamente. Inoltre, acquistando oggi una licenza Windows 10, potrete fare l’upgrade gratuito al nuovo sistema operativo Windows 11. Insomma non c’è davvero nessun motivo per non acquistare subito una licenza Windows 10 Pro a prezzo stracciato!

Le offerte di Keysbuff per Windows 10 Pro e Microsoft Office Pro

Il sistema operativo Windows 10 Pro è certamente uno dei prodotti Microsoft più apprezzati, soprattutto se il PC in questione è destinato ad un uso professionale o aziendale. Infatti la versione Pro di Windows 10 contiene una serie di feature legate alla sicurezza e al lavoro in cloud che lo rendono perfetto per questo utilizzo. Ecco tutte le offerte:

Office è certamente la suite di produttività più famoso al mondo e contiene tutte le app per scrivere, creare presentazione, fogli di calcolo e molto altro! Ecco le migliori offerte per questi prodotti:

Se desiderate un sistema operativo Windows 10 Pro con già integrata la suite office, Keysbuff ha l’offerta giusta per voi:

Per chi invece a esigenze più particolari, segnaliamo queste offerte speciali:

Come attivare le licenze?

Attivare le licenze acquistate su Keysbuff è molto semplice. Quello che otterrete dopo l’acquisto è una chiave di attivazione o Product Key. A questo punto vi basterà scaricare il sistema operativo che desiderate installare (ad esempio Windows 10 Pro) dalla pagina ufficiale di Microsoft, seguendo le istruzioni riportate. Se volete installare il sistema operativo in un PC vergine, dovrete creare una ISO su un supporto esterno, ad esempio una chiavetta USB. Una volta terminato il processo potrete avviare Windows in modalità provvisoria. A questo punto dovremo usare la nostra Product Key. Si va su Start , quindi Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Attivazione > Aggiorna codice Product Key > Cambia codice Product Key. Ed il gioco è fatto!

Un percorso simile si segue per attivare la suite office. Prima di tutto si entra nel sito ufficiale con il proprio account Microsoft (se non ne possedete uno dovrete crearlo) e poi si possono inserire le Product Key. Infine potrete scaricare ed utilizzare le applicazioni per cui avete acquistato la licenza.

Garanzia e supporto

Tutte le licenze acquistate su Keysbuff sono legali al 100% e permettono di risparmiare cifre importati sul prezzo ufficiale di listino. Keysbuff è una risorsa utilissima se acquistate un nuovo PC e volete attivare la suite Office oppure se assemblate un nuovo PC da gaming e vi serve un sistema operativo nuovo. Se avrete delle difficoltà, Keysbuff mette a disposizione un ottimo servizio clienti, accessibile da tutto il mondo e disponibile 24 ore su 24. Potrete contattare l’assistenza tramite email o tramite la live chat.

