Tokyo Game Show 2021: tutti i giochi annunciati e mostrati all’evento Sega/Atlus

In questo articolo troverete raccolti tutto i giochi annunciati durante l’evento Sega/Atlus dell’edizione 2021 del Tokyo Game Show

L’evento organizzato da Sega e Atlus all’interno dell’edizione 2021 del Tokyo Game Show non è stato particolarmente ricco e, di fatti, sono stati annunciati solamente una manciata di giochi. Le aziende coinvolte hanno preferito concentrarsi su pochi titoli, dei quali hanno però rivelato dettagli inediti e dei passaggi di gameplay. In particolare, moltissimo tempo è stato dedicato ad un titolo, annunciato per la prima volta proprio durante questa conferenza.

TOKYO GAME SHOW 2021: tutti i giochi annunciati durante l’evento Sega/Atlus

Di seguito, abbiamo raccolto in un elenco i titolo che sono stati trattati durante l’evento dedicato a Sega e Atlus dell’edizione 2021 del Tokyo Game Show.

Lost Judgment : è stato mostrato un nuovo trailer del gioco , che è stato rilasciato lo scorso 24 settembre. I presentatori hanno giocato in diretta al titolo e, in particolare, hanno provato il minigioco della coreografia di ballo.

: è stato mostrato un nuovo , che è stato rilasciato lo scorso 24 settembre. I presentatori hanno giocato in diretta al titolo e, in particolare, hanno provato il minigioco della coreografia di ballo. Shin Megami Tensei V : in occasione della conferenza, è stato reso pubblico un nuovo trailer dedicato al JRPG. Anche per questo titolo è stato mostrato in diretta un passaggio del gameplay; in particolare, si è avuto modo di dare uno sguardo all’ambientazione (una versione post apocalittica di Tokyo), e di vedere il sistema di combattimento in azione.

: in occasione della conferenza, è stato reso pubblico un nuovo trailer dedicato al JRPG. Anche per questo titolo è stato mostrato in diretta un passaggio del gameplay; in particolare, si è avuto modo di dare uno sguardo all’ambientazione (una versione post apocalittica di Tokyo), e di vedere il sistema di combattimento in azione. Phantasy Star Online 2 New Genesis : un nuovo trailer dedicato all’ultima stagione del celebre MMORPG è stato reso pubblico.

: un nuovo trailer dedicato all’ultima stagione del celebre MMORPG è stato reso pubblico. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown : il gioco è stato solamente accennato. In particolare, si è fatto riferimento all’avanzamento dei tornei eSport a esso dedicati.

: il gioco è stato solamente accennato. In particolare, si è fatto riferimento all’avanzamento dei tornei eSport a esso dedicati. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles : è stato rilasciato un trailer esteso del gioco, contenente sia spezzoni cinematografici che passaggi di gameplay. La data di uscita del gioco è stata fissata per il 14 Ottobre 2021.

: è stato rilasciato un trailer esteso del gioco, contenente sia spezzoni cinematografici che passaggi di gameplay. La del gioco è stata fissata per il 2021. Surviving the Aftermath: un trailer dedicato al gioco strategico sviluppato da Paradox Interactive è stato pubblicato durante l’evento. La sua data di uscita è stata fissata per il primo quadrimestre del 2022; il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

La seconda ora della conferenza è stata interamente dedicata all’annuncio di Sin Chronicle, un RPG destinato a uscire nel 2022 e a essere una esclusiva mobile. Si tratta del seguito di Chain Chronicle, di cui riprende l’ambientazione. Del gioco sono stati mostrati diversi filmati, tramite i quali abbiamo avuto modo di fare la conoscenza con i personaggi e con la trama. In particolare, abbiamo appreso che il gioco sarà diviso in capitoli della durata di circa 10 ore e che, alla fine di ognuno di essi, il giocatore sarà chiamato a fare una scelta che andrà a influenzare l’andamento narrativo. Abbiamo avuto inoltre modo di constatare che molta attenzione è stata riposta nella creazione dei personaggi, il cui carattere è destinato a variare a seconda delle interazioni che il giocatore sceglierà di incoraggiare.

Per scoprire tutti gli annunci avvenuti durante la conferenza Square Enix potete leggere il nostro articolo di sintesi.