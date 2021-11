Fotor: graphic design e fotoritocco con un click!

In questo articolo vi presentiamo l’app Fotor, uno strumento davvero utilissimo ai creativi (e non) che hanno bisogno di creare composizioni grafiche e ritoccare le immagini per un forte impatto visivo!

Che lavoriate con i social, con la pubblicità o anche in ambito education oppure semplicemente nella gestione delle vostra attività vi sarà sicuramente capitato di aver bisogno di creare delle composizioni grafiche per pubblicizzare un evento o un prodotto oppure per rendere una presentazione più accattivante. Certo non è semplicissimo, specialmente se non si è dei professionisti del settore. Tuttavia per un uso sporadico, una grossa mano ce la può dare Fotor. Si tratta di un’applicazione per il graphic design online e fotoritocco che mette a disposizione una suite di strumenti intuitivi e semplici da utilizzare per creare delle composizioni di tutto rispetto! Vediamo che cosa permette di fare.

Crea il tuo poster online con Fotor…

Le composizioni grafiche sono alla base del web design e delle campagne pubblicitarie sui social. Un poster online essenzialmente contiene immagini e frasi utili ad attirare l’attenzione delle persone comunicando in pochi secondi i valori e la mission della vostra azienda, le caratteristiche del prodotto o anche il contenuto di una lezione. Su Fotor troviamo tantissimi preset da cui poter partire che è la chiave del suo format: cominciare da un foglio bianco è sempre un grosso problema!

I preset si possono poi personalizzare aggiungendo elementi e nuove frasi. Si possono modificare dimensioni, l’orientazioni, la trasparenza e molto altro. Tutto con strumenti semplice sistemati in una interfaccia grafica molto più semplice ed accattivante dei software professionali per il graphic design (anche un po’ più limitati ovviamente). Tra l’altro sarà possibile creare un logo per brandizzare i vostri post.

…o le copertine di un libro!

Avete presente le copertine da sogno che vi fermate ad osservere per qualche minuto prima di cominciare a leggere? Ora potete provare a crearne una tutta vostra! Se siete appassionati di fan fiction o volete pubblicare un manoscritto in una delle tante piattaforme amatoriali, la copertina del vostro libro o racconto è importantissima per attirare lettori e commenti. Ecco che Fotor vi può dare una grossa mano!

Anche se nessuno può negare il piacere di un libro, tutti noi sappiamo che oggi l’intrattenimento si sta spostando anche su altri mezzi come ad esempio l’home streaming su YouTube. La thumbnail di un video ha la stessa funzione della copertina di un libro: attirare l’attenzione degli internauti è un fattore determinante per il successo del vostro video.

Fotor per i social

I social sono i più grandi aggregatori di persone delle storia. Milioni e milioni di persone connesse nelle stesso momento. Ma ci sono anche milioni e milioni di contenuti che ogni giorno inondano il web sotto forma di foto, video e post. Ma come emergere da questa gran massa di contenuti? Ovviamente puntando sulla qualità. Con Fotor possiamo creare e personalizzare i nostri post per catturare l’attenzione delle persone.

I template coprono tutti contenuti dei principali social, dalle storie di Instagram alle copertine delle pagine Facebook, passando per Twitter e molti altri. Ormai sui social domina la comunicazione visiva che è più diretta e facilmente fruibili. Inoltre con un buon post si riesce a comunicare in modo efficace ed immediato il messaggio che si vuol far passare.

Provatelo!

Dato che è possibile provare le funzionalità di Fotor anche gratuitamente, vi consigliamo anche solo di provare. Provare a creare una composizione grafica può essere divertente e anche appagante. Magari scoprirete di essere ottimi artisti, con un piccolo aiuto da parte di Fotor. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!