Salesforce Data Skew: cos’è?

In questo articolo vedremo di spiegare che cos’è la Salesforce Data Skew e come può essere utile

La Salesforce Data Skew è un concetto di data skew all’interno di Salesforce, in cui il sistema utilizza quantità sproporzionate di risorse per elaborare un numero insolitamente elevato di record. Può verificarsi quando ci sono troppi record memorizzati in un oggetto o in un campo e causare problemi di prestazioni. I data skew possono avere un impatto sulle prestazioni e sulla scalabilità del sistema Salesforce.

Cosa provoca il data skew?

Lo skew dei dati può essere causato da vari fattori, quali:

Troppi dati memorizzati in un oggetto o in un campo;

in un oggetto o in un campo; Un’attività di un singolo utente che comporta una quantità sproporzionata di elaborazione ;

; Una combinazione di oggetti correlati con più dati del solito;

L’uso di indici multipli su determinati oggetti.

Come identificare il data skew?

L’identificazione di un problema di data skew in Salesforce può essere effettuata dando un’occhiata alla finestra “Execute Anonymous” e monitorando l’utilizzo della memoria nella pagina “Visualforce”, nelle impostazioni personalizzate e persino nei report e nei dashboard. Inoltre, anche le query che richiedono più tempo del previsto possono indicare una distorsione dei dati.

Lo skew dei dati è stato identificato come una delle principali cause di problemi di prestazioni nelle organizzazione basate su Salesforce. È importante tenere sotto controllo il sistema e identificare qualsiasi potenziale distorsione dei dati per evitare problemi di prestazioni in futuro. Implementando strumenti di monitoraggio adeguati, potete assicurarvi che la vostra organizzazione Salesforce funzioni in modo ottimale senza interruzioni dovute al data skew.

Come gestirlo

Il Data Skew di Salesforce è un fenomeno in cui i dati all’interno di Salesforce diventano distorti a causa di cattive pratiche di archiviazione dei dati e/o di tipi di dati sbagliati. Ciò può causare problemi di integrità dei dati, problemi di prestazioni e altri problemi correlati.

Cause

La distorsione dei dati in Salesforce può essere causata da una serie di fattori, come l’eccessiva dipendenza dai record di oggetti personalizzati o l’utilizzo di tipi di dati errati nei campi. Può anche verificarsi quando gli utenti creano record duplicati, con conseguente ridondanza di informazioni e reportistica potenzialmente imprecisa. Inoltre, l’asimmetria dei dati in Salesforce può essere causata da uno squilibrio tra il numero di record figlio rispetto ai genitori o viceversa. Ad esempio, se ci sono più record di tipo Account che di Contatti ad essi associati, questo potrebbe causare una distorsione nei risultati dei dati.

Impatto

L’impatto principale quando si verifica un Salesforce Data Skew è una riduzione delle prestazioni, in quanto la sandbox dei dati parziali di Salesforce deve lavorare di più per elaborare i dati quando sono distorti. Ciò può comportare tempi di caricamento più lenti e una esperienza di pessima qualità per l’utente. Inoltre, può portare ad una reportistica imprecisa e a risultati di ricerca inaffidabili, oltre che all’archiviazione o al recupero di dati errati dal sistema.

Rimedi

L’asimmetria dei dati di Salesforce può essere affrontata con pratiche adeguate di governance dei dati, come processi di deduplicazione e l’applicazione campi standard. Inoltre, gli utenti dovrebbero utilizzare best practice come la creazione di record separati per i diversi tipi di oggetti piuttosto che combinarli tutti insieme, tenere d’occhio i numeri di record associati a ciascuna relazione genitore/figlio ed evitare oggetti personalizzati non necessari. Si consiglia anche di effettuare un controllo regolare dei dati di Salesforce, in modo da poter identificare e risolvere rapidamente qualsiasi problema potenziale.

FAQ

D: Che cos’è la distorsione dei dati in Salesforce?

R: Il Data Skew di Salesforce è un concetto di distorsione dei dati all’interno di Salesforce, in cui il sistema utilizza quantità sproporzionate di risorse per elaborare un numero insolitamente elevato di record. Può verificarsi quando ci sono troppi record memorizzati in un oggetto o in un campo e causare problemi di prestazioni.

D: Come si identificano le distorsioni dei dati di Salesforce?

R: L’identificazione di una distorsione dei dati in Salesforce può essere effettuata dando un’occhiata alla finestra “Esegui in Anonimo” e monitorando l’utilizzo della memoria nelle pagine “Visualforce”, nelle impostazioni personalizzate e persino nei report e nei cruscotti. Inoltre, anche le query che richiedono più tempo del previsto possono indicare una distorsione dei dati.

D: Quali sono i rimedi per la distorsione dei dati di Salesforce?

R: La distorsione dei dati di Salesforce può essere affrontata con pratiche di governance dei dati adeguate, come processi di deduplicazione regolari e l’applicazione di tipi di campo standard.

Conclusioni

La distorsione dei dati di Salesforce è un problema comune che può influire negativamente sulle prestazioni delle applicazioni Salesforce e portare a una reportistica imprecisa. Tuttavia, seguendo le best practice, come i processi di deduplicazione e l’applicazione degli standard dei dati, le organizzazioni possono affrontare questo problema e garantire che il loro ambiente Salesforce rimanga ottimizzato per il successo. Con questi accorgimenti, le organizzazioni possono sperimentare una migliore esperienza degli utenti e migliorare le prestazioni complessive del sistema. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!