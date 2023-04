The Bear 2 è in fase di produzione e vedrà nel cast della sua seconda stagione anche la presenza di Bob Odenkirk, attore noto per aver interpretato Saul in Breaking Bad e poi lo spin off Better Call Saul

The Bear 2 sarà la seconda stagione della serie TV diFX distribuita da Disney Plus con protagonista Jeremy Allen White che è stata una delle punte di diamanti del mondo seriale per l’anno 2022. Pubblicata sulla piattaforma verso la fine dell’anno, ha brillato per originalità, cast e una confezione sicuramente da serie che punta a vincere premi importanti. Infatti il protagonista Jeremy Allen White si è aggiudicato il Golden Globe come miglior attore in una serie comedy o musical. Dopo questo successo, arriva una notizia che sicuramente alzerà l’attesa per la seconda stagione, ovvero che l’attore Bob Odenkirk si unisce al cast. Un attore che non ha bisogno di presentazioni, dopo aver interpretato Saul in Breaking Bad e nello spin off Better Call Saul è molto amato dal pubblico e la sua presenza sempre una certezza.

The Bear 2: Bob Odenkirk si unisce al cast

I dettagli della sua presenza nella seconda stagione ancora non si conoscono, quindi non sappiamo quale personaggio interpreterà, ma probabilmente si tratterà di una guest star nel corso dei vari episodi. La seconda stagione riparte con un finale aperto e comunque positivo della prima, che si era conclusa con il protagonista che trova i contanti nascosti dal fratello nelle confezioni di pomodoro e decide così di chiudere il fast food e aprire un ristorante più ambizioso.

The Bear è ambientato in una cucina, ben lontana da quelle che vediamo nelle commedie romantiche, ma quella che mostra la realtà di chi cerca di portare avanti un piccolo fast food, pieno di debiti e problemi di famiglia. Il protagonista Carmy, ha appena perso il fratello, proprietario del posto che l’ha affidato a lui dopo aver commesso suicidio. Alle faccende economiche e professionali, si mescola quindi il dolore di una perdita e la rabbia che il protagonista e il resto della sua famiglia prova.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.