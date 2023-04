The Crown Stagione 6: Netflix svela le prime immagini!

Tramite comunicato stampa, Netflix ha svelato le prime immagini della stagione 6 di The Crown: scopriamole insieme, in questo articolo dedicato

Una delle serie più iconiche degli ultimi anni e che vanta un cast e una trama di successo è sicuramente The Crown. Dopo un’ottima quinta stagione, Netflix conta di far uscire la sesta e ultima stagione della serie sulla piattaforma streaming entro la fine del 2023. E nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, sono state divulgate le prime immagini, che trovate anche nel corpo di questo articolo.

Al centro della stagione finale un nuovo decennio della storia del regno: il Principe William intraprende il suo percorso all’Università di St. Andrews, determinato a condurre una vita il più normale possibile. Anche Kate Middleton comincia la sua carriera accademica nella stessa università, lì si incontrano, inizia la loro storia d’amore e un nuovo futuro per The Crown. Al già noto cast si aggiungono l’attore Ed McVey (23 anni), al suo debutto sullo schermo, che vestirà i panni del Principe William negli ultimi episodi di questa stagione, e l’esordiente Meg Bellamy (19 anni), che dopo aver mandato un video per il provino, è stata selezionata per il ruolo di Kate Middleton.

Le prime immagini della stagione 6 di The Crown ci fanno già sognare

Le riprese di questa nuova stagione sono state effettuate a St. Andrews, in Scozia, all’inizio di quest’anno, permettendo a Ed e Meg di vivere e godersi alcuni dei luoghi che il Principe William e Kate Middleton hanno realmente frequentato vent’anni fa. Tra le foto, anche uno scatto iconico dei due attori in posa davanti al Northpoint Cafe di St. Andrews, che afferma di essere il luogo “dove Kate ha incontrato Wills”.

Che cosa ne pensate di queste prime immagini della stagione 6 di The Crown?

