Sonic 3: Jim Carrey torna come Dr. Eggman

I fan del porcospino blu e dell’attore americano possono dormire sogni tranquilli: il nuovo teaser trailer, che ha anche svelato il logo, conferma il ritorno di Jim Carrey in Sonic 3

La notizia di Jim Carrey che ha deciso di ritirarsi dal mondo della recitazione, rifiutando perfino di tornare nel sequel de Il Grinch, ha fatto preoccupare molto i fan che hanno amato la sua interpretazione di Dr. Robotnik, (ora è diventato Dr. Eggman). In molti erano preoccupati nel non rivedere più l’attore nei panni dell’iconico villain della saga videoludica. L’ultima volta che l’abbiamo visto, in Sonic 2, infatti, vediamo il villain cadere da un robot gigante fino al suolo, un’altezza potenzialmente mortale. Il corpo però non è mai stato trovato, quindi questo lasciava intendere che il personaggio sarebbe tornato nel sequel.

Jim Carrey torna in Sonic 3, per la gioia dei fan

Come possiamo sentire dal teaser che ha rivelato il logo del film, oltre al bellissimo logo possiamo anche sentire la risata di Jim Carrey nei panni di Dr. Eggman. Quindi sì, è ufficiale, lo rivedremo in Sonic 3. Paramount sta anche realizzando una serie spin-off su Knuckles, che sarà disponibile in streaming su Paramount+. La casa di distribuzione ha annunciato il ritorno di Jim Carrey direttamente sui social media. Alla regia del film tornerà Jeff Fowler, che in precedenza aveva già diretto il primo e il secondo film di Sonic. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno saranno i produttori del film che, come annunciato anche dal trailer, uscirà a dicembre, precisamente il 20 dicembre 2024. Jim Carrey è uno dei migliori attori dei nostri tempi, regalandoci performance di alto livello in The Mask e Il Grinch come attore comico. Ma anche in The Truman Show e in Man on the Moon. L’ultimo ruolo è stato proprio il Dr. Eggman in Sonic 2, ma Jim Carrey tempo fa aveva annunciato di voler abbandonare Hollywood, perché cominciava a vedere tutto il marcio di quel mondo.

Cosa ne pensate? Siete contenti del ritorno di Jim Carrey in Sonic 3? Vi piace il suo Dr. Eggman? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

