Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+: tanti coupon sconto (ma limitati)

Il robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ è soggetto di una compagna di buoni sconto che vi permetteranno di risparmiare, ma dovrete fare in fretta!

I robot aspirapolvere sono un ottimo aiuto per le pulizie domestiche, anche se alcuni modelli particolarmente avanzati potrebbero costare parecchio. Infatti anche Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ ha un prezzo piuttosto elevato, essendo un prodotto di fascia alta. Tuttavia con i nostri coupon sconto potrete ottenere un buonissimo sconto.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+: le caratteristiche

Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+, è un robot aspirapolvere prodotto da Xiaomi davvero avanzato. Tra le specifiche figurano ben i 16 sensori ad alta precisione, tra cui una doppia fotocamera che comprende un sensore ToF, che permettono al robot di muoversi in autonomia grazie alla sua tecnologia di navigazione e mapping 3D VSLAM+TOV. Gli algoritmi uniti ai 16 sensori intelligenti, misura le distanze con precisione per pulire senza urtare oggetti (cavi, mobili, scarpe…), rallentando ogni volta che incontra un ostacolo per evitare collisioni. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ è anche in grado di misurare l’altezza degli ostacoli e capire se può passare sopra, sotto o se deve sterzare.

Troviamo poi una potenza di aspirazione di 3.000 PA, una capiente batteria da 5.200 mAh (fino a 180 minuti di autonomia). Il robot può sia aspirare che lavare i pavimenti, quindi è dotato di un contenitore per la polvere da 550 ml e di uno per l’acqua che arriva a 250 ml. Il robot genera automaticamente le mappe della casa, riconosce tutti i dettagli e sarà possibile delimitare le aree in cui il robot si muove attraverso l’app Mi Home. Inoltre si può personalizzare una sequenza di pulizia in modo che il robot non disturbi le nostre attività.

