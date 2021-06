YI Techonology: sconti fino al 33% per l’Amazon Prime Day

Anche YI Techonology approfitta dell’Amazon Prime Day per proporre grandi sconti sui suoi prodotti

YI Techonology è una azienda specializzate nelle produzione di videocamere che strizza l’occhio al settore della sorveglianza e home security. Grazie alle buone specifiche e all’integrazioni con smartphone e cloud, i prodotti YI son diventati molto apprezzati nel settore, soprattutto per chi vuole un sistema di vigilanza fai da te. Vediamo che cosa ci viene proposta per l’Amazon Prima Day.

YI Techonology: sconti per l’Amazon Prime Day

Ecco un riassunto delle migliori promozioni che potrete trovare a partire dalla mezzanotte del 21 fino alle 23:59 del 22, con sconti fino al 33%, sui prodotti YI Techonology.

Telecamera Wifi YI Home Camera 1080p

La protagonista è YI Home Camera 1080p, una videocamera di sicurezza da interni veramente avanzata che mescola una qualità d’immagine elevata grazie ai filmati in live-streaming e video 1080P / 20fps e alle lenti grandangolari da 110° con zoom digitale 4x con tante funzionalità smart. Ad esempio troviamo la rilevazione di persone in movimento tramite intelligenza artificiale e il rilevamento suoni regolabile tra 50 e 90+ dB. Se la vostra YI Home Camera 1080p percepirà qualcosa di anomali, verrete subito allertati con una notifica grazie all’app YI Home. Inoltre sarà possibile sfruttare il servizio YI Cloud per salvere e rivedere le registrazioni di sicurezza. Infine per dormire sonni tranquilli troviamo anche 8 LED infrarossi per eccellente visione notturna.

YI Home Camera 1080p ,Telecamera Wi-Fi Interno Compatibile con Alexa ,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Notifiche Push in Tempo Reale,Audio Bidirezionale,Visione Notturna RISOLUZIONE IN FULL HD CON VISIONE NOTTURNA NON INVASIVA: Filmati in live-streaming e video in 1080P / 20fps - Lenti grandangolo da 110° con zoom digitale 4x - 8 LED infrarossi non visibili al buio per eccellente visione notturna non invasiva - Luce LED di stato disattivabile via app YI Home (ideale per l’utilizzo durante il sonno).

YI Home Camera 1080p Kit da 2 ,IP Camera WiFi,Telecamera Interno di Sorveglianza con Rilevamento di Movimento,Notifiche Push,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Smart Videocamera per telefono,laptop RISOLUZIONE IN FULL HD CON VISIONE NOTTURNA NON INVASIVA: Filmati in live-streaming e video in 1080P / 20fps - Lenti grandangolo da 110° con zoom digitale 4x - 8 LED infrarossi non visibili al buio per eccellente visione notturna non invasiva - Luce LED di stato disattivabile via app YI Home (ideale per l’utilizzo durante il sonno).

(in offerta su amazon.it) YI Home Camera 1080p Kit da 4, Ip Camera Wifi Interno, Telecamera Wi-fi Interno con Rilevamento Smart,Visione Notturna non Invasiva,Notifiche Push,Audio Bidirezionale per telefono,laptop,pc desktop RISOLUZIONE IN FULL HD CON VISIONE NOTTURNA NON INVASIVA: Filmati in live-streaming e video in 1080P / 20fps - Lenti grandangolo da 110° con zoom digitale 4x - 8 LED infrarossi non visibili al buio per eccellente visione notturna non invasiva - Luce LED di stato disattivabile via app YI Home (ideale per l’utilizzo durante il sonno).

Telecamera Wifi Pan-tilt 360° YI

Si tratta di una serie di videocamere per la sicurezza da interno caratterizzate da fatto che possono muovere l’obiettivo in modo da inquadrare praticamente qualsasi punto della stanza. Inoltre grazie allo zoom digitale alla visione notturna 8 LED infrarossi integrati, nessun dettaglio potrà sfuggire a queste videocamere, nemmeno di notte! Ovviamente sono dotate di una serie di funzioni smart come la possibilità di inseguire un soggetto in movimento o identificare le origini dei rumori. Inoltre sono perfettamente integrate con lo smartphone in modo da ricevere notifiche in caso di eventi anomali.

(in offerta su amazon.it) YI Dome Guard Telecamera da Interno 1080p, Videocamera Sorveglianza Wifi 360 gradi, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a infrarossi, App per iOS/Android/Windows COPERTURA A 360° IN FULL HD CON AVANZATA VISIONE NOTTURNA - Filmati in live-streaming e video in 1080P / 20fps - Rotazione Pan-tilt con controllo remoto (355° orizzontale e 84° verticale) - Lenti grandangolo da 110° con zoom digitale 4x - 8 LED infrarossi integrati per eccellente visione notturna - Luce di stato disattivabile via app YI Home (ideale per l’utilizzo durante il sonno senza il disturbo di luci LED).

(in offerta su amazon.it) Telecamera Interno WIFI,YI Dome U Videocamera Sorveglianza per Sicurezza Rilevamento Sonoro/Umano/Movimento con Intelligenza Artificiale,Audio Bidirezionale,Compatibile con Alexa COPERTURA A 360° IN FULL HD CON VISIONE NOTTURNA NON-INVASIVA - Filmati in live-streaming e video in 1080P / 20fps - Rotazione Pan-tilt per copertura panoramica a 360° con possibilità di controllo remoto via app YI Home - Lenti grandangolo da 110° con zoom digitale 4x - 8 LED infrarossi non visibili al buio per visione notturna non invasiva - Luce LED di stato disattivabile via app YI Home (ideale per l’utilizzo durante il sonno).

(in offerta su amazon.it) YI Videocamera Sorveglianza Interno WiFi 2K 3MP Dome U PRO Telecamera di Sicurezza Pan-Tilt Intelligenza Artificiale,Rilevamento Facciale/Umano/Sonoro/Movimento,Visione Notturna,Audio Bidirezionale COPERTURA PANORAMICA IN 2K 3 MP CON AVANZATA VISIONE NOTTURNA: Filmati in live-streaming e video in nitida risoluzione in 2304 x 1296P (3MP). - Rotazione Pan-tilt per monitoraggio a 360° con possibilità di controllo remoto via app - Lente grandangolo con zoom digitale 4x - 8 LED infrarossi integrati per eccellente visione notturna - Luce LED di stato disattivabile via app (ideale per l’utilizzo durante il sonno).

Telecamera Wifi da Esterno YI Outdoor 1080p

YI Outdoor è una videocamere di sorveglianza da esterno. Grazie alla protezione classificata IP65 che la rende resistente ad acqua, neve e polvere e ad una temperatura di esercizio che va da -10 ° C a 50 ° C, YI Outdoor Camera è ottima per la sorveglianza di ambienti esterni, in qualsiasi periodo dell’anno ed indipendentemente dalle condizioni climatiche. Si possono ottenere video live-streaming e video in 1080P / 20fps con un FOV di 110° e zoom digitale. 12 LED infrarossi garantiscono la visione notturna fino a 15 metri di distanza. Ovviamente abbiamo il rilevamento di suoni e movimento ed una completa integrazione con l’app YI Home.

(in offerta su amazon.it) YI Telecamera Wifi Esterno Impermeabile IP65, Telecamera Outdoor 1080p, Resistente alle Intemperie, Rilevamento Umano e Sonoro, Notifiche Push, Allarme, Visione Notturna, Cloud, Compatibile con Alexa IMPERMEABILE IP65: Grazie al tasso di protezione IP65 che la rende resistente all’immissione di corpi sia liquidi (come acqua e neve) che solidi (come sabbia e grandine) e ad una temperatura di esercizio che va da -10 ° C a 50 ° C, YI Outdoor Camera è ottima per la sorveglianza di ambienti esterni, in qualsiasi periodo dell’anno ed indipendentemente dalle condizioni climatiche. Ottima anche per l’utilizzo indoor

Telecamera Wifi KAMI Mini 1080p

Kami Indoor Camera è una camera cablata con funzionalità avanzata di motion tracking auto-follow, rotazione e inclinazione meccaniche, privacy mode che consente di accendere/spegnere la camera e opzione Wi-Fi dual band. Questa offerta avanzata mostra un design elegante e sofisticato per gli utenti che richiedono un monitoraggio intelligente degli interni e la flessibilità dello storage nel cloud. Tra le funzionalità abbiamo la registrazione video 1080P full HD sia per le camere indoor che outdoor e la rotazione a 360º per monitorare l’intera area. Non mancano funzioni intelligenti e smart.

KAMI Mini Telecamera Wifi 1080p con Rilevamento Facciale da YI Technology, Telecamera di Sorveglianza Indoor con Rilevamento Umano, Visione Notturna, Intelligenza Artificiale, Cloud, supporta microSD RILEVAMENTO FACCIALE CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Cattura tutti i volti umani rilevati all’interno dell’area monitorata e registra un video di 6 secondi dell'intera attività rilevata - Rilevamento di movimento - Rilevamento umano supportato da Intelligenza Artificiale - Rilevamento sonoro. Notifiche push su smartphone con video di 6 secondi dell’attività rilevata via app YI Home / KAMI Home.

