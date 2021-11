Xiaomi: i migliori prodotti in sconto su Aliexpress per gli sconti dell’11.11

In occasione dell’11.11 Xiaomi ha deciso di mettere in promozione diversi prodotti acquistabili adesso ad un prezzo davvero interessante

Diversi prodotti in occasione dell’11.11 saranno messi in promozione speciale da Xiaomi su Aliexpress. Di seguito una carrellata dei migliori prodotti che potrete portarvi a casa ad un prezzo veramente vantaggioso.

Xiaomi 11 Lite 5g NE

Uno dei migliori smartphone venduti dall’azienda, parliamo infatti di un processore snapdragon 778G Octacore, 6.55 pollici di schermo AMOLED con 90 Hz di refresh rate. Diversi sono i tagli disponibili: 6GB + 128GB / 8GB + 128GB / 8GB + 256GB.

A bordo dell’11 Lite troviamo una batteria da 4250 mAh e 33W di carico. Bluetooth 5.2, GPS, NFC e molto altro arricchiscono l’esperienza d’uso dei fortunati possessori. Tramite il codice sconto 30250DOUBLE solo per poche ore avrete la possibilità di risparmiare 30€ sul prezzo d’acquisto cliccando qui.

Xiaomi 11T POCO X3 Pro

Arriviamo ad un vero e proprio must-have di casa Xiaomi, parliamo dell’ 11T X3 Pro. Snapdragon 860 Octacore con batteria da 5160 mAh con ricarica veloce a 33W. Supporto pieno con NFC, Bluetooth 5 e uno schermo da 6.67 pollici FHD con DotDisplay.

Il comparto fotografico non è da meno: 48 MP Quad per la telecamera posteriore. Mentre 20 MP per la frontale. Disponibile in due versioni: 6GB + 128GB e 8GB + 256GB. Tramite coupon D11ganhamais potrete risparmiare 23€ sul prezzo d’acquisto cliccando qui.

Redmi Buds 3 Pro

Altro vero e proprio best-buy di casa Xiaomi, parliamo di auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore. Oltre due microfoni in grado di catturare il rumore d’ambiente e una longevità della batteria senza precedenti.

Oltre 28 ore di vita (senza la cancellazione attiva del rumore) mentre 6 ore di autonomia con la cancellazione attiva. Pieno supporto della fast-charge e della wireless-charge. Possibilità anche di essere connesse simultaneamente a due dispositivi diversi. Disponibile ad un prezzo veramente basso tramite il coupon D11liquida cliccando qui.

Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit

I giraviti di precisione smart sono sicuramente una chicca non da poco anche come idea regalo per Natale. Potente motore magnetico con velocità fino a 170rpm con ingranaggi in metallo. Design compatto e durata della batteria decisamente lunga.

A corredo anche un set da 24 x S2 punte in 9 varianti diverse. Disponibile anche questo prodotto per un tempo limitato ad un prezzo scontato tramite il coupon AEPROMO cliccando qui.

Mi Electric Scooter 3

Picco da 600W con questo modello che raggiungerà una velocità massima di 25 km/h. Affronterete salite con pendenze fino al 16% e potrete percorrere anche 30 km. Tre sono le modalità disponibili: pedone, standard e sport.

Con la prima raggiungerete 5 km/h, con la seconda fino a 20 km/h, con la terza invece vi spingerete fino al massimo di 25 km/h. Disponibile su Aliexpress cliccando qui con il codice coupon FAST35GO ad un prezzo speciale.

Cosa ne pensate di queste meravigliose offerte di Xiaomi?