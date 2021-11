Wiko Y52: annunciato ufficialmente

L’azienda francese ha presentato il nuovo Wiko Y52, smartphone progettato per chi cerca un prodotto in grado di fare poche cose a poco prezzo

Il nuovo Wiko Y52 è uno smartphone che monta un processore Unisoc SC9832E ed 1GB di memoria RAM solamente, ma in compenso sono disponibili 16GB di memoria interna espandibile tramite lo slot per l’inserimento di una MicroSD. E’ stato implementato anche il jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie cablate, ormai divenuto sempre più raro negli smartphone odierni. Il design è pulito e dalle forme arrotondate, presenta sul profilo destro il bilanciere per il volume, il tasto d’accensione ed il carrellino per inserire fino a 2 SIM Card. Sul retro troviamo l’unica fotocamera da 5MP con il flash Led.

Wiko Y52: scheda tecnica

La dotazione completa di questo smartphone prevede:

Display: TN da 5″ con risoluzione FWVGA+ (480 x 854) e 196ppi ;

; CPU: Quad-core Unisoc SC9832E 1.4GHz ;

; GPU: MaliT820 ;

; RAM: 1GB ;

; ROM: 16GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 5MP ;

; Fotocamera anteriore: VGA ;

; Connettività: 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB e aGPS, jack da 3,5mm ;

; Batteria: 2020mAh removibile;

removibile; Dimensioni: 143,2 x 73,5 x 10,2mm ;

; Peso: 153g ;

; Colori: Deep Blue e Grey ;

; OS: Android 11 Go ;

; Prezzo: 79,99 euro

Wiko Y52: analisi

Come si evince dalla componentistica hardware, è un dispositivo pensato principalmente per un’utenza che non ha grandi pretese e che si accontenta di uno smartphone in grado di fare principalmente telefonate e poco altro. La presenza di solamente 1GB di RAM certamente non possono garantire un’esperienza nel multitasking solida, come anche per l’esecuzione di applicazioni videoludiche.

Ma per il prezzo a cui è venduto è certamente un dispositivo da tenere presente per chi cerca un telefono ausiliario, appunto per operazioni basilari quali ad esempio WhatsApp o navigazione sul web. A tal proposito la presenza del modem 4G permetterà una navigazione veloce a patto che si abbia un’offerta attiva sulla propria SIM card che supporti il 4G per il traffico dati. In merito all’autonomia, la batteria è piccola, da soli 2020mAh ma in compenso è removibile. Il comparto fotografico è quanto di più basilare ci possa essere dal momento che l’obiettivo principale è soli da 5MP con zoom digitale 2x. Concludiamo segnalando infine la presenza di Android 11 Go a muovere il tutto ma, soprattutto, l‘assenza del caricabatteria in confezione, una scelta da parte della casa produttrice per ridurre i rifiuti elettronici.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone ultra economico di Wiko?