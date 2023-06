Street Fighter 6: l’offerta di Kinguin propone di “mettere KO” il prezzo

Il re dei pinguini domina anche sulle arti marziali: il mondo di Street Fighter 6 si apre agli utenti di Kinguin con un’offerta degna di Ryu

L’hype per l’ormai imminente Street Fighter 6 è alle stelle, e vista l’opportunità di farne vedere un po’ ai vostri avversari Kinguin ha pensato bene di fare lo stesso con il prezzo del gioco, grazie alla sua ultima offerta. Non è retorica, la nostra: il sito del pinguino imperatore è stato infatti il primo ad alludere alla possibilità di “mettere KO il prezzo” (tradotto in lingua nostrana, ndr). Chiaramente al day one le percentuali non sono da dare per… ehm, scontate, quindi non parliamo dei numeri folli visti con DOOM Eternal (tuttora sottoposto al taglio di prezzo, almeno alla stesura dell’articolo). Ma è proprio per questo che l’opportunità si preannuncia particolarmente ghiotta, visto che avete la possibilità di portare a casa il torneo mondiale di Capcom al di sotto del prezzo pieno. O no?

Il KO tecnico dell’offerta di Kinguin su Street Fighter 6

Il tempismo dell’offerta da parte di Kinguin è impeccabile, a ridosso del trailer sui costumi classici appena rilasciato per Street Fighter 6. Ad ogni modo, voi siete qui per “aprire il portafogli ma non troppo”, quindi è giusto evitare di cincischiare ulteriormente. Usate il codice di sconto KINGUIN FIGHTER per godere di uno sconto del 12%. Se avete la calcolatrice sotto mano, avrete notato che questo porta la consueta soglia dei 60 euro a un più ragionevole (per gli ancora aspiranti fan della storica serie di picchiaduro) 40,45. Il link che vi forniamo qui sotto, inoltre, presenta anche altre offerte, tra cui un 41% per la versione Steam davvero difficile da ignorare. Alla stesura dell’articolo, si intende: la natura aleatoria delle offerte sul sito porta con sé il consiglio di approfittarne quanto prima! Il gioco esce domani, 2 giugno, su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Ora sta a voi dirci la vostra: ne approfitterete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.