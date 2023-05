DOOM Eternal: l’offerta di Kinguin è davvero… da urlo!

Il pinguino imperatore è pronto a tingere i nostri PC di rosso: Kinguin propone un’offerta per DOOM Eternal semplicemente… metal!

Anche oggi siamo qui per segnalarvi un’offerta di rilievo dal campionario di Kinguin, e stavolta si tratta di un’occasione d’oro, o dovremmo dire horror: preparatevi a mettere l’inferno a ferro e fuoco con DOOM Eternal. Abbiamo avuto ampiamente modo di dire la nostra sull’ultimo arrivato di casa ID Software, ma mai come ora siamo felici di mandarvi… al diavolo, vista la proposta vulcanica del pinguino imperatore. Raramente avrete modo di fare vostro un simile pinnacolo degli sparatutto in prima persona così a poco. E se vi aspettate un’avventura da poco, vi ricordiamo brevemente di che giostra si tratta lasciandovi in compagnia del trailer di lancio di questo viaggio dantesco in chiave moderna.

Tagliamo corto e parliamo del taglio: in che consiste l’offerta di Kinguin su DOOM Eternal?

È presto detto: Kinguin propone un’offerta con una percentuale davvero notevole, visto che potrete portarvi a casa l’inferno sulla Terra di DOOM Eternal a soli 18,80€. Poco meno di diciannove euro è decisamente un furto (nel senso buono), specie se considerate che avete la possibilità di risparmio del 79% rispetto ai consueti 90. Se i numeri non vi tornano, è perché non si basa nemmeno della versione di base. Parliamo infatti della Deluxe Edition, il cui prezzo su Steam solitamente non è tanto permissivo. Vi ricordiamo però che è il caso di approfittarne quanto prima, visto che il pinguino imperatore tende ad alterare le percentuali abbastanza spesso. Che altro state aspettando?!

