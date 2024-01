Philips a ISE 2024: display futuristici tra innovazione e sostenibilità

MMD, un’azienda di spicco nell’ambito tecnologico e partner ufficiale con licenza per il marchio Philips Monitors, è entusiasta di comunicare la sua presenza, in collaborazione con PPDS – Philips Professional Displays, alla ISE 2024

Questa importante esposizione nel campo dell’audiovisivo e dell’integrazione di sistemi avrà luogo a Barcellona dal 30 gennaio al 2 febbraio 2024, presso la rinomata Fira Barcelona Gran Via.

Philips Monitors: display del futuro a ISE 2024

Il futuro della tecnologia dei display sarà protagonista allo stand Philips 3P500 durante la ISE 2024. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare una vasta gamma di prodotti innovativi e sostenibili in uno spazio di 344 m2, che si unirà agli oltre 1.000 espositori e ai 60.000 visitatori della fiera audiovisiva di punta nel mondo.

Lo stand Philips sarà diviso in diverse zone digitalmente attivate, offrendo ai visitatori l’occasione di sperimentare le soluzioni Philips sia per il business che per l’home office, con l’inclusione di diversi monitor touch in un ambiente realistico.

Philips Monitors presenterà i suoi migliori esempi di monitor per l’home office e la didattica a distanza. Tra essi, il monitor curvo WQHD da 34″ 34B1U5600CH, dotato di una webcam Windows Hello da 5MP e di un microfono a cancellazione del rumore, offre una comunicazione chiara e funzionalità avanzate come il docking USB-C. Questo monitor è progettato per professionisti che necessitano di connettività avanzata e offre una visualizzazione ottimizzata con il PowerSensor per un risparmio energetico significativo.

Inoltre, il Philips 272B1G è un passo avanti nelle soluzioni di risparmio energetico, con una tecnologia di retroilluminazione a LED che mantiene la luminosità e i colori con un consumo energetico ridotto grazie a LightSensor, PowerSensor e interruttore Zero Power.

La gamma di monitor Philips a risparmio energetico si completa con il Philips SPT6307BL, una tastiera-mouse wireless compatta dotata di funzione di risparmio energetico intelligente.

Il portafoglio Philips esposto all’ISE includerà anche modelli touch, tra cui il 242B1TC, che offre un’esperienza tattile rapida con massimo 10 punti simultanei, ideale per applicazioni domestiche, d’ufficio e didattiche. Il Philips 172B1TFL, con funzionalità touch ottimizzata per l’uso con i guanti e vetro overlay edge-to-edge resistente ai graffi, è particolarmente adatto agli spazi pubblici, garantendo un’esperienza touch duratura e una facile pulizia in qualsiasi ambiente.

