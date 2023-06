Ghostbusters: Spirits Unleashed – Illfionic celebra la Ghostbusters Week al Vigamus

E voi? Cosa ne pensate di questo uovo Ghostbusters: Spirits Unleashed di Illfonic ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Tale Collector Edition sarà inoltre sfoggiata da alcuni dei ragazzi di Ghostbusters Italia. Infatti per l’occasione si sono recati a New York, davanti alla Fire House, la celebre caserma dei pompieri, quartier generale dei Ghostbusters nei primi due film della saga.

Ghostbusters: Spirits Unleashed sarà protagonista anche presso il Museo del Giocattolo di Zagarolo . La Collector Edition del gioco Illfonic, che si presenta come il celebre tomo Guida Spiritica del Tobin, è stata infatti scelta per essere integrata nella sezione dedicata ai prodotti di intrattenimento appartenenti al mondo dei Ghostbusters.

I visitatori del Museo del Videogioco possono sfidarsi in emozionanti partite multiplayer 4 contro 1 a Ghostbusters: Spirits Unleashed su tutte le piattaforme per le quali è disponibile il gioco. PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Serie X|S. Oltre che sulle console in dotazione al museo e sui notebook gaming Erazer, gentilmente forniti per l’occasione da Medion .

Illfonic è felice di annunciare la sua partecipazione con il videogioco Ghostbusters: Spirits Unleashed alla Ghostbusters Week . Questa si sta svolgendo presso il Vigamus, il Museo del Videogioco di Roma, e in altre località del territorio italiano per celebrare il 39° anniversario dell’uscita, l’8 giugno 1984, del primo film della saga dei Ghostbusters .

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)