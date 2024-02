Scopa elettrica Dyson V8, l’offerta di Mediaworld per la casa

Con il cambio di stagione le pulizie diventano sempre più impegnative e faticose, specie se gli strumenti a disposizione sono ingombranti e non aiutano. Per questo c’è in offerta su Mediaworld la scopa elettrica Dyson V8, per la pulizia della nostra casa

Scegliere una scopa elettrica richiede di analizzare vari fattori, ma leggendo la nostra guida su come scegliere la scopa elettrica vi renderete conto che i prodotti di Dyson sono i migliori che trovate sul mercato. La Dyson in effetti è proprio l’azienda specializzata in elettrodomestici per la pulizia della casa, infatti già in precedenza abbiamo segnalato più offerte sulle sue scope elettriche. Anche oggi ne segnaliamo un’altra, l’offerta di Mediaworld è infatti sulla scopa elettrica Dyson V8, che oggi trovate a un prezzo davvero conveniente, ovvero a 299 euro invece di 399 euro. Si risparmia così ben 100 euro. Per accedere all’offerta cliccate qui.

La scopa elettrica Dyson V8 di Mediaworld pensa alla cura della casa

Questa scopa elettrica ha un potente motore digitale Dyson V8, che è capace di raggiungere be 110.000 giri al minuto e di spostare fino a 15 litri d’aria al secondo, garantendo così un’aspirazione potente ed efficace. Grazie alla tecnologia 2 Tier Radial è un aspirapolvere dispone di ben 15 cicloni disposti su due schiere e ciò aumenta significativamente la capacità di separazione della polvere, assicurando così delle prestazioni di pulizia superiori. La batteria al litio ha una formulazione avanzata di cobalto, manganese e nichel che offre un‘autonomia di 40 minuti e con un tempo di ricarica di sole 5 ore, senza che subisca dei cali di prestazione nel tempo. Inoltre l’espulsione igienica dello sporco rende il processo di svuotamento del contenitore molto più semplice, rendendolo rapido e confortevole per mantenere l’ambiente pulito.

Il filtro aggiuntivo post motore poi è progettato per rimuovere anche le particelle di sporco più minuscole che ci sono in giro per casa, fino a 0,3 micron, compresi muffe, batteri, polline e fumo. Questo garantisce anche un’aria più pulita di quella che respiriamo. Grazie alla tecnologia della spazzola MotorbarTM, questo dispositivo utilizza palette in policarbonato che rimuovono automaticamente i peli, assicurando una pulizia efficiente e veloce. La scopa elettrica Dyson V8 è perfino molto bilanciato e leggero e questo lo rende estremamente facile da usare, in grado di pulire ogni tipo di pavimento da ogni angolazione e con molta manovrabilità.

Per concludere, se volete trovare un modo per pulire la casa in modo facile e pratico, allora dovete approfittare dell’offerta di Mediaworld sulla scopa elettrica Dyson V8. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.