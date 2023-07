Robot aspirapolvere yeedi: tanti sconti per il Prime Day 2023

In occasione del Prime Day 2023, anche yeedi si appresta ad offrire numerosi sconti sui robot aspirapolvere. Vediamo qualche dettaglio in più!

I robot aspirapolvere sono dispositivi in grado di automatizzare e semplificare le operazioni di pulizia domestica. Dotati di sensori e algoritmi intelligenti, questi robot autonomi sono in grado di navigare autonomamente all’interno di una casa, aspirando polvere, peli di animali domestici e altri detriti presenti sul pavimento.

I robot aspirapolvere sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, grazie alla loro capacità di ridurre il carico di lavoro domestico e liberare tempo prezioso per gli occupanti della casa. Consentono una pulizia costante e regolare, mantenendo i pavimenti liberi da polvere e sporco senza richiedere l’intervento umano diretto. Se state cercando uno di questi dispositivi, potete approfittare del Prime Day e degli sconti che yeedi ha preparato per voi! Tutte le promozioni saranno attive solamente dal 7 al 12 luglio 2023, quindi affrettatevi!

Robot Aspirapolvere yeedi. gli sconti per il Prime Day 2023

yeedi vac Max

yeedi vac Max è un robot aspirapolvere e mop 2 in 1 è pronto per ogni tipo di sporco. Con una potenza di aspirazione di 3000Pa, spazza via la polvere senza lasciare tracce. Inoltre, grazie alla sua identificazione delle moquette, aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando rileva una superficie più morbida. La sua mappatura intelligente e la navigazione in file ordinate ti assicurano una pulizia precisa di ogni angolo della casa. E se hai bisogno di modificare la mappa, basta toccare lo schermo per indicare le stanze o le aree da evitare. Con il controllo completo dell’app, puoi pianificare le pulizie e scegliere specifiche aree da pulire.

Potete acquistarlo su Amazon dal box qui sotto, oppure su eBay e manomano.it. Il prezzo di listino è pari a 299,99 euro, ma in occasione del Prime Day potrete portarlo a casa ad un prezzo di 199,99 euro con uno sconto del 33%.

yeedi vac Station

Anche in questo caso abbiamo la comodità di pulire e lavare i pavimenti contemporaneamente. In più abbiamo però la stazione di svuotamento automatico rende ancora più semplice la gestione dello sporco, svuotando automaticamente la pattumiera e offrendo una capacità fino a 30 giorni di detriti. La potenza di aspirazione è sempre di 3000Pa e grazie all’identificazione del pavimento, adatta il suo metodo di pulizia in base al tipo di superficie. Con la mappatura intelligente e la navigazione, definisce percorsi ottimali per una pulizia efficiente. E con il controllo completo dell’app, puoi pianificare le pulizie e concentrarti sulle aree specifiche che desideri pulire.

Potete acquistarlo su Amazon dal box qui sotto, oppure su eBay e manomano.it. Il prezzo di listino è pari a 349,99 euro, ma in occasione del Prime Day potrete portarlo a casa ad un prezzo di 299,99 euro con uno sconto del 14%.

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

Anche Vac Hybrid di Yeedi è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ibrido. Si distingue da altri modelli per una batteria di maggior capacità. Non ha una torretta laser per la mappatura, ma utilizza la tecnologia di visual SLAM tramite una telecamera per riconoscere muri e soffitto. Può creare una mappa della casa e suddividerla in stanze per pulizie mirate. Ha una cassetta per la polvere da 430 ml e una vaschetta per l’acqua da 240 ml. È controllabile tramite un’app e offre diverse opzioni di pulizia e regolazione della potenza di aspirazione. La qualità di aspirazione è buona per il prezzo e la batteria garantisce circa 1,5 ore di funzionamento per case di circa 120 mq.

Potete acquistarlo su Amazon dal box qui sotto, oppure su eBay e manomano.it. Il prezzo di listino è pari a 239,99 euro, ma in occasione del Prime Day potrete portarlo a casa ad un prezzo di 169,99 euro con uno sconto del 29%.

yeedi Floor 3 Station

Grazie al Dual-Power Spin Mopping, yeedi Floor 3 applica una pressione extra verso il basso, consentendo a due mop di ruotare e rimuovere le macchie più ostinate. Con una potenza di aspirazione leader nel settore di 5100Pa e spazzole laterali, raccoglie facilmente peli di animali domestici e briciole da ogni angolo. I pad di pulizia si autopuliscono nella Self-Clean Station, evitando la formazione di odori. La tecnologia yeedi 3D ToF offre una mappatura 15 volte più veloce, evitando ostacoli e spazi stretti. Viene offerta una garanzia di 2 anni con la promessa di sostituire il robot in caso di problemi di qualità.

Potete acquistarlo su Amazon dal box qui sotto, oppure su eBay e manomano.it. Il prezzo di listino è pari a 799,99 euro, ma in occasione del Prime Day potrete portarlo a casa ad un prezzo di 579,99 euro con uno sconto del 28%.

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante

Yeedi Vac 2 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dalle abbastanza compatto. Ha un contenitore per la polvere da 450 ml. Utilizza una mocio oscillante per pulire i pavimenti e una fotocamera per la navigazione visiva. La tecnologia 3D Obstacle Avoidance permette di evitare gli oggetti sul suo cammino. Ha ottime prestazioni di pulizia con una potenza di aspirazione massima di 3000Pa. È adatto per tappeti e pavimenti e offre una modalità di lavaggio efficace. La durata della batteria è di circa 200 minuti.

Potete acquistarlo su Amazon dal box qui sotto, oppure su eBay e manomano.it. Il prezzo di listino è pari a 399,99 euro, ma in occasione del Prime Day potrete portarlo a casa ad un prezzo di 249,99 euro con uno sconto del 38%.

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!