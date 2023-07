A Plague Tale 3: diverse prove sembrano confermare lo sviluppo

Già da diversi giorni nel web circolano voci sempre più insistenti riguardo Asobo Studio e lo sviluppo del nuovo titolo A Plague Tale 3. Le prove che confermano tutto ciò sono poche, ma andiamo a scoprire tutti i dettagli nella seguente news

Dopo il successo mondiale avuto dal secondo capitolo della saga, tutti i fan chiedono già da tempo il sequel delle avventure di Amicia e Hugo. Una coppia che ha appassionato e commosso milioni di gamers e che a quanto pare potrebbe tornare presto così come confermato da alcuni indizi che fanno pensare ad una fase di sviluppo di A Plague Tale 3. In realtà le prove a favore di tale teoria non sono molte, ma è già bastato a creare un enorme entusiasmo nelle rispettive community di console e PC.

A Plague Tale 3 in sviluppo: le porte di Asobo Studio si aprono per nuovi posti di lavoro

Di recente la nota compagnia francese Asobo Studio ha aperto nuove posizioni lavorative e nello specifico si è detta pronta ad assumere diversi sviluppatori per un grande progetto pronto a partire. Tanto è bastato agli appassionati e al web per lanciare diverse speculazioni riguardo la fase di sviluppo di A Plague Tale 3. D’altronde dopo il grande successo dei primi due capitoli della saga, è facile immaginare che ci sarà anche il terzo capitolo pronto a stupire nuovamente con una trama avvincente e un motore grafico completamente ottimizzato per le console next-gen. Per il momento si tratta soltanto di ipotesi, ma di sicuro nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti che confermeranno (o smentiranno) tutto ciò. Nel frattempo vi ricordiamo che il secondo capitolo della saga A Plague Tale: Requiem è disponibile gratuitamente sulla piattaforma Xbox per tutti gli utenti iscritti al Game Pass.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, noi di tuttotek.it vi invitiamo a rimanere sempre connessi sulle nostre pagine social così da non perdervi mai alcuna notizia riguardante il mondo dei videogiochi e non solo. Non dimenticatevi degli sconti disponibili su Kinguin grazie ai quali potete acquistare a prezzi bassi tutti i vostri titoli preferiti.