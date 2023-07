Dopo l’annuncio di Beetlejuice 2, finalmente possiamo mostrarvi le prime immagini di Jenna Ortega e Winona Ryder sul set. Vediamole insieme

Dopo un primo capitolo rimasto nella storia del cinema anni ’80, a ben 35 anni di distanza, ecco che Beetlejuice si appresta a tornare con un nuovo, intrigante, secondo capitolo. Nonostante un’iniziale incertezza, possiamo dirvi che anche Winona Ryder tornerà a far parte del cast, al fianco del già annunciato ritorno di Michael Keaton e di altre new entry, tra cui Jenna Ortega, Justin Therou, Monica Bellucci e Willem Dafoe. Finalmente iniziano a spuntare anche le prime foto dal set, diamo un’occhiata.

Qualche anticipazione dalle prime immagini | Beetlejuice 2: le prime immagini di Jenna Ortega e Winona Ryder

Le riprese del film sono già iniziate a Londra, da circa due mesi. Purtroppo però della trama non sappiamo ancora molto, se non che il personaggio che Jenna Ortega andrà ad interpretare, sarà proprio la figlia di Lydia Deetz (Winona Ryder). Gli unici indizi che possiamo trarre, per capire su cosa si concentrerà la storia, sono le due foto da poco pubblicate, che ritraggono proprio la Ryder e la Ortega al lavoro. Proprio da queste immagini spunta un particolare importante. Che ci fa Jenna vestita da sposa? Si tratta di un particolare che ancora non è stato svelato, ma che fa pensare che un matrimonio possa essere un elemento centrale per la trama del secondo capitolo. Beetlejuice 2 ruoterà proprio attorno a questo? Purtroppo è ancora presto per dirlo. Possiamo però anticiparvi che, con buone probabilità, Monica Bellucci presterà il volto alla moglie dell’irriverente Betelgeuse.

Il sequel sarà diretto ancora una volta da Tim Burton, mentre la sceneggiatura sarà opera di Alfred Gough e Miles Millar, già molto apprezzati dal grande pubblico per Mercoledì. Oltre allo stesso Burton, a figurare tra i produttori del progetto, ci saranno Tommy Harper, Marc Toberoff, David Geffen e nientemeno che Brad Pitt. Chissà come reagirà il pubblico al ritorno di Michael Keaton nei panni dello spiritello porcello. Noi di tuttoteK siamo certi che chi è cresciuto con il primo film, accoglierà il nuovo capitolo con grande entusiasmo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.