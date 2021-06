Ecco tutte le migliori offerte su schede madri che saranno attive durante l’Amazon Prime Day 2021, con tutti i nostri consigli all’acquisto!

Come di consueto ci troviamo anche quest’anno faccia a faccia con l’Amazon Prima Day, seguiteci per scoprire quali saranno le migliori offerte tra le tante. Vi ricordiamo che l’abbonamento Prime è attivabile ad un costo di 36 euro l’anno, dunque 3,99 euro al mese, e vi consente di accedere a svariati servizi che vanno oltre i vantaggi legati alla consegna gratuita. Avrete difatti a disposizione il mondo di Amazon Prime Video, i titoli selezionati per Kindle e Audible. Se volete accedere alle offerte per l’Amazon Prime Day, dovrete correre a sottoscrivere un abbonamento Prime, con 30 giorni gratuiti di prova. Le offerte partiranno il 13 ottobre alle 00:00 e termineranno il 14 ottobre alle 23.59.

Migliori offerte schede madri | Amazon Prime Day 2021

L’Amazon Prime Day 2021 rappresenta un momento ideale per costruire la perfetta build, tanti sconti su tanti prodotti, ma soprattutto un’ampia possibilità di scelta. Seguite i nostri consigli per andare a scegliere la scheda madre perfetta per voi.

Avete intenzione di acquistare una nuova scheda madre per effettuare un upgrade al vostro PC? Oppure avete bisogno di creare da zero una nuova build? In qualsiasi caso, troverete in questo articolo innumerevoli prodotti da poter scegliere. Una volta scelto il processore di vostro interesse, e dunque essersi accertati della compatibilità socket, ricordatevi che la scheda madre è senz’ombra di dubbio il componente più importante della nostra macchina e che dall’acquisto di quest’ultimo dipenderà la configurazione finale. Valutate alcuni fondamentali parametri quali: form factor (valutando l’espansione per i componenti e la compatibilità nel case), porte input/output (se avete particolari necessità), fasi di alimentazione (fondamentali per la scelta di una scheda madre e, conseguentemente di una CPU), ed infine il chipset, in quanto alcune schede madri offrono all’utente funzioni che altre invece non possiedono, come ad esempio la possibilità di effettuare dell’overclock.

