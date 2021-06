Migliori offerte RAM | Amazon Prime Day 2021

In occasione dell’Amazon Prime Day del 2021, vediamo tutte le migliori offerte relative a memorie RAM per PC

Da oggi e fino a domani si svolgerà l’Amazon Prime Day, giornata di offerte sui prodotti più disparati dedicati appunto agli abbonati ad Amazon Prime. In questo articolo vedremo tutte le migliori offerte relative alle memorie RAM per PC, e con l’arrivo delle nuove GPU NVIDIA e CPU AMD, potrebbe essere l’occasione giusta per aggiornare o assemblare il proprio PC da gioco.

Come funziona il Prime Day 2021

Come dice il nome il Prime Day di Amazon è un evento dedicato agli abbonati al Prime. I vantaggi principali dell’abbonamento sono spedizioni da Amazon più veloci senza costi aggiuntivi, la possibilità di usare il servizio di streaming di film e serie TV Prime Video, e il servizio di streaming musicale Amazon Music. Nel corso di due giorni ci saranno moltissime offerte sui prodotti più disparati, ma in questo articolo ci concentreremo sulle memorie RAM per PC.

Quali fattori considerare per la scelta della RAM

Prima di arrivare alle offerte, vediamo brevemente quali fattori considerare nella scelta della RAM. Innanzitutto bisogna controllare le varie compatibilità con CPU, scheda madre ed eventualmente dissipatore della CPU (a volte possono coprire fisicamente lo spazio necessario per alcuni moduli più grandi). A questo punto si deve capire di quanta memoria si ha effettivamente bisogno, e la risposta nella maggior parte dei casi sarà 16 GB. Per workstation e programmi più pesanti (ma non giochi) ormai è consigliabile però puntare a 32 GB, se non 64.

Per quanto riguarda le frequenze, la prima cosa da fare è controllare ovviamente quella massima supportata da CPU e scheda madre. Sarà ovviamente inutile infatti andare oltre. Per il gaming le velocità consigliate sono tra i 2933 e i 3600 MHz, dato che sopra quelle frequenze difficilmente ci saranno benefici prestazionali importanti. Le CPU AMD Ryzen in particolare beneficiano molto da RAM più veloci, per cui in questo caso l’ideale sarebbe almeno 3200 MHz.

Escludendo l’estetica, l’ultimo fattore da considerare è il numero di moduli. L’ideale è sempre sfruttare più moduli di capacità inferiore rispetto ad un singolo modulo più capiente. I singoli moduli sono quasi sempre infatti più costosi, e soprattutto, non permettono di sfruttare le tecnologie Dual-Channel o Quad-Channel per prestazioni migliori. Sfruttare il Dual o Quad Channel è particolarmente importante sempre per le CPU AMD Ryzen, ma in questo caso solo se utilizzate la scheda grafica integrata.

Migliori offerte RAM | Amazon Prime Day 2021

Arriviamo quindi effettivamente alle offerte del Prime Day di Amazon di quest’anno. Vi ricordiamo che sono valide da oggi, 21 giugno alle 00.00, per le prossime 48 ore, fino alle 23.59 del 22 giugno.

