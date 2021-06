Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 20/06/21

Ratchet e Clank raddoppiano e Minecraft Dungeon si piazza secondo: ecco gli ultimi dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito

Dopo una scorpacciata di notizie memorabile come quella dell’ultima E3, i primi dati di vendita del dopo-fiera per i videogiochi in formato fisico ci mostra un dato quanto mai raro da riportare. Infatti, contrariamente a quanto avviene di solito, Ratchet & Clank: Rift Apart ha saputo vendere più nella seconda settimana in Regno Unito di quanto non abbia fatto durante la prima. Abbiamo riportato spesso casi in cui avveniva l’opposto, con cali fino al 70% anche per i giochi più blasonati; di solito i giochi che più godono di aumenti della seconda settimana sono i più casual-friendly che meno vivono di preordini, come i vari Just Dance.

“Affascinante…”

Invece Ratchet & Clank: Rift Apart è uno dei videogiochi forse meno vicini al pubblico casual, senza chiaramente essere “hardcore” come Returnal o Demon’s Souls, il che rende questi dati di vendita davvero sorprendenti. L’impatto può essere dovuto al passaparola o ad offerte speciali presso alcuni retailer. In Europa abbiamo visto bundle ufficiali per la console, che possono aver sortito qualche effetto sulla performance del titolo. Ce ne sono anche di non ufficiali. Qualunque sia la verità, sappiamo che questo incremento del 2% è bastato a rendere il titolo di Insomniac il più venduto della settimana.

Mi sta sul cubo – Dati di vendita per i videogiochi

Abbiamo anche una medaglia d’argento a sorpresa da riportare con Minecraft Dungeons, che si piazza secondo nei dati di vendita di questa settimana per i videogiochi. Il titolo di Microsoft e Mojang sale di 28 posizioni e si piazza secondo. La versione per Nintendo Switch è scesa a un prezzo di tredici sterline presso la catena di retailer Curry’s, che ha potato a un aumento del 758% nelle vendite. Anche le versioni PS4 ed Xbox One sono salite nelle vendite, ma il dominio spetta al formato per la console ibrida: la piattaforma della Grande N ha portato infatti al 96% delle copie vendute.

FIFA, campioni e fifoni – Dati di vendita per i videogiochi

Quanto detto finora significa anche che nei dati di vendita FIFA 21 scende al terzo posto tra i videogiochi più venduti, nonostante un aumento del 21%. Non è l’unico titolo che cala in classifica a discapito di un incremento: anche Mario Kart 8 Deluxe si ritrova nella stessa situazione, mancando il podio e piazzandosi quarto nonostante nel suo caso le copie abbiano venduto il 47% in più rispetto agli ultimi dati che abbiamo riportato. Resident Evil Village torna in top five grazie ad un aumento del 59% dovuto principalmente ad un boom di vendite per il formato PS5.

Sbagliare la fermata della Metro – Dati di vendita per i videogiochi

In termini di nuove uscite, il debutto della Complete Edition di Metro Exodus su PS5 ed Xbox Series X/S piazza il titolo in diciassettesima posizione nei nostri dati di vendita, con il 77% dei videogiochi venduti su PS5. A tornare in classifica troviamo inoltre Forza Horizon 4 per Xbox One, che si ritrova ventiduesimo dopo un aumento nelle vendite del 480% di settimana in settimana. Il seguito è stato rivelato alla scorsa E3, ed ha ricevuto molteplici plausi compresa l’ambita corona di Game of the Show. Tuttavia, abbiamo anche svariati decrementi da ricordare.

C’è un uomo dalle stelle che ci attende in cielo – Dati di vendita per i videogiochi

Le new entry di cui abbiamo parlato settimana scorsa si sono già fatte “meteore” in questi dati di vendita, tra cui uno dei videogiochi che ha fatto parlare di sé durante l’ultima E3. Alludiamo a Chivalry 2, che purtroppo (nonostante recensioni come la nostra) non ha avuto la stessa fortuna della medaglia d’oro con cui abbiamo aperto il nostro speciale. Un crollo del 65% lo ha piazzato ventottesimo. Discorso diverso, e ancora più triste, per la versione PS5 di Final Fantasy VII Remake e per Guilty Gear Strive. Ci dispiace per i fan di entrambi, ma non abbiamo numeri specifici da riportare perché i due titoli sono finiti fuori dalla top 40.

Tabulati conclusivi

Chiudiamo il discorso con la nostra consueta tabella. Come potete ben ricordare, la colonna a sinistra allude ai dati di due settimane fa, che abbiamo riportato settimana scorsa, mentre le posizioni da 1 a 10 nella colonna centrale si rifanno alla settimana che si è appena conclusa. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 Ratchet & Clank: Rift Apart 30 2 Minecraft Dungeons (prevalentemente, versione Switch) 2 3 FIFA 21 3 4 Mario Kart 8 Deluxe 8 5 Resident Evil Village 4 6 Animal Crossing: New Horizons 5 7 Spider-Man: Miles Morales 7 8 Minecraft (formato Nintendo Switch) 11 9 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 14 10 Grand Theft Auto V

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?