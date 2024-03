Offerta di Disney+ per i nuovi abbonati!

Per un periodo limitato di tempo, l’abbonamento di Disney+ sarà in offerta da mezzanotte del 29 febbraio 2024 fino alle 23:59 del 14 marzo

Un’occasione da non perdere quella di Disney+! Fino al 14 marzo sarà possibile, infatti, per i nuovi abbonati, sottoscrivere un abbonamento Disney+ Standard con Pubblicità e pagare 1,99 euro al mese per 3 mesi. Potrete godervi tutti i film e le serie tv disponibili, come ad esempio Loki, con protagonista Tom Hiddleston, uno dei titoli di punta della piattaforma, che abbiamo analizzato in questa recensione. Avete poche settimane di tempo per usufruire di questa offerta incredibile! Una volta acquistato l’abbonamento, dopo 3 mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 5,99 euro al mese.

Quando e chi può usufruire dell’offerta di Disney+?

L’offerta sull’abbonamento di Disney+, come abbiamo già detto, è disponibile dal 29 febbraio 2024 fino al 14 marzo 2024. Gli orari di inizio e di fine validità dell’offerta però potrebbero cambiare in base alle zone in cui vi trovate e dal partner di fatturazione utilizzati durante la registrazione. Quelli che possono approfittare di questa imperdibile offerta sono tutti i nuovi abbonati Disney+ ma anche quelli che desiderano riattivare l’abbonamento. In entrambi i casi, bisogna obbligatoriamente avere 18 anni. Gli abbonati che hanno un abbonamento sospeso o sono nel periodo di tolleranza per un problema non possono usufruire dell’offerta.

Per usufruirne è molto semplice, basta innanzitutto visitare il sito ufficiale DisneyPlus.com e selezionare ABBONATI E RISPARMIA. A questo punto inserite la vostra email e cliccate su ACCETTA E CONTINUA. Una volta fatto, create una password e selezionate CONTINUA, vi si aprirà la classica schermata dei termini di condizioni, cliccate sempre su ACCETTA E CONTINUA. A questo punto potete scegliere il vostro abbonamento mensile standard con pubblicità per accedere all’offerta. Inserite i dati di pagamento, poi cliccate su ACCETTA E PAGA e infine su INIZIA A GUARDARE DISNEY+. La modalità è la stessa da app mobile disponibile sia per Android che per iOS.

Vi invitiamo subito ad approfittare di questa offerta! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre occasioni imperdibili come questa e molto altro.