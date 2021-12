Lenovo Xiaoxin Pad Pro (Lenovo Tab P11 Pro): in offerta a meno di 300 euro!

Ecco una grande offerta sul tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro o Lenovo Tab P11 Pro attiva sul sito TomTop. Con la promozione potrete portare a casa un ottimo tablet ad un prezzo inferiore a 300 euro, vediamo i dettagli

Si tratta di un tablet davvero molto interessante. Il Lenovo Xiaoxin Pad Pro anche noto come Lenovo Tab P11 Pro è un prodotto che può soddisfare le esigenze più disparate, da quelle multimediali ad un uso più professionale. L’hardware è di prima categoria, ma quello che più colpisce è il prezzo! Dopo aver letto le specifiche che stiamo per elencare, rimarrete di stucco.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro (Lenovo Tab P11 Pro): caratteristiche principali

CPU : Qualcomm Snapdragon 730G (octa-core, 2x A76 2.0 GHz + 6x A55 1.8 GHz)

: Qualcomm Snapdragon 730G (octa-core, 2x A76 2.0 GHz + 6x A55 1.8 GHz) Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Schermo : 11,5 pollici, 2560 x 1600, OLED, 350 nit

: 11,5 pollici, 2560 x 1600, OLED, 350 nit Memoria : 6 GB + 128 GB

: 6 GB + 128 GB Fotocamera : anteriore da 8 MP FF RGB + 8 MP FF IR, camera posteriore da 13 MP AF + 5 MP FF (grandangolo 120 °)

: anteriore da 8 MP FF RGB + 8 MP FF IR, camera posteriore da 13 MP AF + 5 MP FF (grandangolo 120 °) WLAN : 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz

: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz BT : BT5.0

: BT5.0 Interfaccia : USB tipo C 3.1, slot per schede TF, pin POGO

: USB tipo C 3.1, slot per schede TF, pin POGO Audio : 4x altoparlanti laterale, effetto sonoro DOLBY ATMOS, 2x microfoni (al centro)

: 4x altoparlanti laterale, effetto sonoro DOLBY ATMOS, 2x microfoni (al centro) Sensori : sensore G, ToF, sensore L, bussola, giroscopio, sensore Hall, motore a vibrazione

: sensore G, ToF, sensore L, bussola, giroscopio, sensore Hall, motore a vibrazione Capacità della batteria : 8600 mAh

: 8600 mAh Alimentazione : 20 W (10 V, 2 A), Quick Charge 3.0

: 20 W (10 V, 2 A), Quick Charge 3.0 Dimensioni : 26,43 x 17,14 x 0,58 cm

: 26,43 x 17,14 x 0,58 cm Peso: ca. 485 g

Lenovo Xiaoxin Pad Pro: un tablet di prima scelta

Partiamo subito dal processore Octa-core, un Qualcomm Snapdragon 730G che garantisce un funzionamento veloce e fluido. Si tratta di un processore dedicato alla fascia media e, anche se non è nuovissimo, è stato uno dei più apprezzati per il suo rapporto tra prestazioni e consumi. Il pezzo forte è sicuramente il display. Parliamo di una unità OLED da 11,5 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e copertura della gamma di colori NTSC al 108%. Con questo schermo, non perderete nessun dettagli guardando una serie TV o un film e i colori saranno sempre fedeli. Ma c’è anche un occhio strizzato verso la cura della nostra salute. Attivando la modalità di protezione degli occhi, viene ridotta l’irritazione degli occhi e i danni causati dallo sfarfallio dello schermo e dalla dannosa luce blu.

E per godersi al meglio i contenuti multimediali, su Lenovo Xiaoxin Pad Pro (Lenovo Tab P11 Pro) abbiamo anche quattro altoparlanti integrati, ciascuno con 1,5 W di potenza sonora e ampia camera sonora da 2,5 cc. Il sistema supporta la tecnologia Dolby ATMOS, il quale garantisce una esperienza più coinvolgente. Infine abbiamo ben 4 fotocamere. Una doppia fotocamera anteriore + TOF che implementa la funzione di sblocco con il volto tridimensionale come avviene per iPad e iPhone. Lenovo Xiaoxin Pad Pro (Lenovo Tab P11 Pro) può essere sbloccato anche tramite impronta digitale sul pulsante di accensione. Anche sul retro troviamo una doppia fotocamera con autofocus in quella principale e l’obiettivo grandangolare da 120° per inquadrare più dettagli. Abbiamo anche 2 microfoni per registrare la voce ed attenuare i rumori. Grazie a questa dotazione anche la videocall non saranno un problema!

I quattro pogo pin permettono anche di connettere una cover con tastiera in modo da semplificare l’uso di applicazioni per la produttività. Inoltre la UI ottimizzata da Lenovo rende questo tablet simile ad un piccolo laptop. Il tablet è compatibile anche con la penna. La batteria integrata di grande capacità da ben 8600 mAh, supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0 rendendo più rapida la ricarica.

L’offerta

Lenovo Xiaoxin Pad Pro anche detto Lenovo Tab P11 Pro è in questo momento in offerte sul sito TomTop al prezzo di € 286.39 (compreso di IVA). Lasciateci dire che un prezzo del genere, per queste caratteristiche è un’occasione più unica che rara. Soprattutto sul lato multimadiale difficile trovare di meglio. Però dovrete affrettarvi! Le scorte destinate all’offerta sono limitate! Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!