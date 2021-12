Microsoft: la casa di Redmond ha ribattezzato Game Pass su PC

Xbox Game Pass su PC d’ora in poi sarà semplicemente “PC Game Pass”, la casa di Redmond l’ha reso noto ai The Game Awards 2021

Microsoft, in occasione dei The Game Awards 2021, ha rinominato il proprio servizio in abbonamento Xbox Game Pass per computer per rendere più chiaramente la natura “separata” del servizio in abbonamento. La casa di Redmond ha dunque annunciato un cambio di nome per la versione computer del servizio che ora si chiamerà semplicemente “PC Game Pass“, rimuovendo “Xbox” dal nome del marchio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Anche i profili computer del servizio di Microsoft ora sono stati modificati semplicemente in “PC Game Pass” sui social media. L’analista, Piers Holding-Rolls, ha commentato come segue la notizia del cambio di nome:

Pensavo fosse uno scherzo, ma no. Ha senso perdere la “Xbox” del nome per gli utenti computer ma poi hai ancora Xbox Game Pass Ultimate che include i titoli per PC ed è disponibile per gli utenti computer.

La divisione gaming di Microsoft ha adottato una strategia indipendente dalla piattaforma negli ultimi anni e si è impegnata a rilasciare molti giochi proprietari su più dispositivi. Differenziare il marchio PC Game Pass da Xbox potrebbe aiutare a segnalare ai consumatori che non devono necessariamente acquistare una console Xbox per utilizzare il servizio.

We might ask GaTa and Dave to work for us full-time #PCGamePass @lildickytweets

Thanks for crashing the meeting @100thieves pic.twitter.com/lqabEHvm4y

— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021