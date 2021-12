Scorn: nuovo trailer svela il mese dell’uscita nel 2022

Presentato come esclusiva Xbox, l’atteso gioco horror Scorn sembra avere finalmente una finestra d’uscita confermata per l’anno prossimo, e con un trailer si conosce anche il mese in cui esso verrà lanciato

Sviluppato da Ebb Software e pubblicato da Kepler Interactive, in arrivo su PC e console Xbox della scorsa e dell’attuale generazione, Scorn è un gioco horror che si fa attendere da diversi anni. Mentre la sua uscita era stata inizialmente annunciata per l’anno corrente, il gioco ha subito poi un rinvio all’anno prossimo, attribuendone le cause soprattutto per i problemi dovuti alla pandemia che ha rivoluzionato il mondo negli ultimi due anni. Di Scorn ancora non si conosce molto all’infuori delle tematiche dell’ambientazione, ma perlomeno adesso, grazie ad un trailer, si conosce una nuova finestra d’uscita.

L’uscita prevista per il prossimo autunno nel trailer di Scorn

Microsoft ha iniziato a cercare di mostrare i muscoli, rilasciando in pochissimo tempo due delle sue IP più attese, tra Halo Infinite Forza Horizon 5. Chiaramente, questi sono solo i primi colpi che l’azienda intende mettere a segno, poiché per il 2022 è previsto l’arrivo anche di Starfield a novembre. Oltre al nuovo gioco di Bethesda, tuttavia, nel 2022 ci sarà anche il titolo horror FPS Scorn. Si tratta di un’opera ispirata ai racconti di Lovecraft, ma dalla data del suo annuncio (avvenuto nel 2014) si è visto davvero poco di realmente concreto.

Non si seppe molto neanche dopo che il titolo è passato sotto l’ala protettiva di Microsoft, tant’è che alcuni fan hanno ritenuto ormai improbabile una sua apparizione in un futuro prossimo. In più, trattandosi di un titolo cominciato attraverso un Kickstarter, coloro che hanno finanziato il titolo si erano adirati abbastanza nei confronti degli sviluppatori, che continuano a rinviare il gioco di anno in anno.

Fortunatamente, poche ore fa il CEO di Ebb Software ha creato un nuovo post, pubblicato sulla pagina ufficiale del sito, dove ha potuto fornire importanti novità sullo stato del gioco. Egli ha annunciato come Scorn abbia una finestra d’uscita impostata per ottobre del 2022, includendo un nuovo trailer, un teaser che mostra una delle meccaniche che saranno utilizzate nel labirinto e degli screenshot aggiuntivi. Il titolo si trova adesso completo al 75%, e nei mesi successivi il team si occuperà dell’ultimazione e rifinitura del gioco, in modo da prepararsi ottimamente al rilascio il prossimo anno. Nel frattempo, lo studio continuerà ad aggiornare i giocatori con diversi contenuti, come interviste retroscena, degli sguardi agli assets su cui sono a lavoro gli sviluppatori, e un controllo del progresso generale nella quale si troverà Scorn.

