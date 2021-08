Suggerimenti per l’acquisto della nuova scheda grafica: scegliere quella migliore per te

Vediamo alcuni preziosi suggerimenti per l’acquisto della nuova scheda grafica. Come scegliere quella migliore per te?

Se stai cercando di acquistare una nuova scheda grafica, può essere difficile sapere quali sono le tue opzioni. C’è così tanta varietà disponibile che il processo può essere scoraggiante e confuso. Questo post sul blog ti aiuterà a semplificare questo processo fornendo 7 suggerimenti da considerare quando acquisti la tua nuova scheda grafica.

Quindi, stai cercando di acquistare una nuova scheda grafica. Questo è un grande passo avanti nell’aggiornamento del computer e nel renderlo più potente per le attività impegnative del mondo di domani.

Tuttavia, ci sono così tante diverse opzioni disponibili che capiamo perché questo può essere fonte di confusione: di cosa ho bisogno? Quanto dovrei spendere per una cosa del genere? Come sarà la mia esperienza con le carte in futuro?

L’acquisto di qualsiasi tipo di tecnologia in questi giorni è sempre complicato perché si evolvono ogni giorno; tuttavia, se ti prendi del tempo per considerare alcune domande prima di lanciarti nell’acquisto di uno (o due!), è probabile che ti ritroverai a sentirti sicuro nella ricerca e nell’acquisto di un oggetto che durerà abbastanza a lungo da non hai sprecato i tuoi sudati soldi.

Seguendo questi suggerimenti, sarai in grado di trovare la migliore scheda grafica per le tuePC da gioco esigenze di creazione di. Ci sono alcuni fattori importanti da considerare quando si effettua questo acquisto, quindi assicurati di non perderne nessuno.

Suggerimenti per l’acquisto della nuova scheda grafica

Questi sono i cinque suggerimenti per l’acquisto di una scheda grafica. Se li segui, dovresti trovarti con un prodotto che soddisferà le tue esigenze per gli anni a venire.

Sii consapevole del budget

la prima cosa che devi considerare quando acquisti una nuova scheda grafica è il tuo budget. Vuoi assicurarti che la carta rientri in quello che stai spendendo, senza andare oltre. Sapere questo in anticipo può aiutare a restringere le tue scelte e togliere un po’ dello stress dallo shopping in giro per uno.

Se disponi di un budget elevato, scoprirai che ci sono più opzioni tra cui scegliere. Potresti voler prendere in considerazione la potenza del tuo laptop da gioco e ciò di cui ha bisogno per funzionare senza problemi.

Le migliori schede grafiche per i giochi non sono sempre le più costose. Potresti trovare un affare su uno che ha più potenza di quanto avresti bisogno, ma è comunque di qualità e funzionerà bene sul tuo computer.

Scegli un marchio affidabile

il prossimo fattore da considerare prima di acquistare qualsiasi articolo è da dove proviene. Quando scegli una scheda grafica, sii consapevole di quali marchi sono affidabili o meno; marchi come EVGA sono stati conosciuti come carte di qualità nella loro fascia di prezzo, mentre altre società potrebbero offrire offerte migliori ma con un compromesso irregolare che le rende complessivamente meno desiderabili. Assicurati di fare ricerche sull’azienda che ti interessa di più prima di acquistare.

Più il marchio è popolare, maggiori sono le probabilità di trovarlo in un negozio vicino a te. Questo dovrebbe aiutare a rendere la tua ricerca più semplice e veloce per quando sarai pronto per acquistare la tua nuova scheda grafica. Se stai cercando una carta più conveniente, assicurati di parlare con il responsabile del negozio e scopri se corrisponderanno ai prezzi della concorrenza. I marchi più popolari sono EVGA, ASUS, MSI, Gigabyte.

EVGA: un’azienda specializzata in schede video, schede madri e altri componenti hardware per computer. Sono uno dei marchi più popolari per le schede grafiche; la performance è nota per essere di alta qualità con prezzi competitivi come bonus aggiuntivo.

ASUS: un altro nome di spicco nel settore. I loro prodotti sono stati ampiamente consigliati dai clienti che apprezzano la loro lunga durata e l’affidabilità. I prezzi riflettono questa reputazione, ma spesso offrono più valore di quello per cui paghi se consideri quanto tempo durerà il tuo sistema prima di aver bisogno di nuove parti.

MSI: MSI è diventato noto come un’opzione affidabile per l’acquisto di computer o qualsiasi attrezzatura correlata come le schede grafiche grazie ai suoi articoli a prezzi competitivi abbinati all’assistenza clienti affidabile in caso di problemi.

Gigabyte: un’azienda specializzata in hardware per PC come schede grafiche, schede madri e altro. Sono stati riconosciuti da molti clienti per i loro prodotti di alta qualità a prezzi ragionevoli; questo è di solito uno dei marchi più popolari consigliato a persone che non vogliono rompere la banca ma vogliono comunque grandi prestazioni con un supporto affidabile grazie ai suoi stretti legami con il settore.

Pensa a cosa vuoi ottenere dalla tua nuova scheda grafica

la seconda cosa a cui pensare quando acquisti una scheda grafica è cosa vuoi ottenere da essa. Se stai cercando le migliori prestazioni, la tua scelta migliore sarebbe quella con alte velocità di clock e potenti sistemi di raffreddamento che possono sfruttare tali capacità.

Se sei soddisfatto di qualcosa che avrà una potenza decente ma non batterà alcun record o stabilirà nuovi standard in termini di frame rate, allora potrebbe non esserci la stessa necessità di schede più costose nel tuo elenco.

Potresti anche trovarti abbastanza felice con alcune opzioni di budget se soddisfano tutti gli altri criteri già menzionati; non lasciare che il prezzo detti da solo quale prodotto è giusto per te.

Una delle cose più importanti da considerare è cosa vuoi dalla tua scheda grafica. Se le prestazioni sono fondamentali, una con velocità di clock elevate e buone capacità di raffreddamento sarebbe la scelta migliore per la maggior parte delle persone; questo dovrebbe valere anche se stai cercando qualcosa di conveniente che fornisca comunque frame rate decenti sui giochi medi.

Se il prezzo da solo determina quale prodotto si adatta meglio a te, potrebbe non essere sempre necessario spendere più denaro del necessario o desiderato quando si tratta di acquistare nuove parti come una scheda grafica; prova a scoprire il più possibile sulle diverse opzioni prima di prendere qualsiasi decisione in modo che il tuo acquisto possa riflettere ciò che conta di più per te personalmente.

Considera le dimensioni e il fattore di forma

la dimensione della tua scheda grafica influenzerà anche quale è quella giusta per te e che tipo di spazio hanno gli altri componenti all’interno di un case del PC; in genere, la maggior parte delle persone preferirebbe qualcosa che non occupi troppo spazio per evitare problemi di raffreddamento o di inserirlo correttamente nel proprio sistema.

Le schede PCI Express sono più grandi dei connettori DVI, ma ciò significa che richiedono più potenza perché funzionano anche a velocità di clock più elevate, quindi assicurati di tenerne conto quando prendi la tua decisione su entrambi i tipi: quanto spazio è disponibile in primo luogo può determinare se i cavi PCI-Express possono essere inseriti all’interno. Una cosa da tenere a mente qui è che alcune schede PCI Express vengono fornite con i propri cavi di alimentazione per quando non ce ne sono abbastanza all’interno del case del PC.

PCI-express: spesso schede più grandi con una lunghezza che non si adatta ad alcuni desktop; questi sono utilizzati principalmente dai giocatori che non hanno molto spazio sul case del PC a causa di altri componenti che occupano più spazio del previsto come dischi rigidi e alimentatori.

Micro ATX: più piccolo ma comunque più lungo delle schede madri di dimensioni normali, questo modulo è stato progettato specificamente per PC da gioco ad alte prestazioni in cui lo spazio disponibile all’interno del case è limitato, quindi sono state costruite come alternativa alle lunghe schede video menzionate in precedenza.

Mini ITX: tipicamente utilizzate all’interno di sistemi in cui lo spazio è scarso, le schede Mini-ITX occupano meno spazio all’interno di un case per PC senza compromettere le prestazioni o le funzionalità.

ATX: la più fattore di forma comune per i PC, le schede grafiche funziona in qualsiasi sistema, ma richiedono più potenza dal vostro alimentatore per funzionare; di solito sono lunghi e possono essere difficili se non c’è abbastanza spazio disponibile a causa delle loro dimensioni.

Determina i tuoi requisiti di connettività

la scheda grafica dovrebbe anche prendere in considerazione quali porte sono disponibili sul tuo sistema attuale o dove la collegherai.

Slot PCI Express: forniscono le migliori prestazioni per i giochi e funzionano con qualsiasi tipo di interfaccia, ma la maggior parte dei desktop non viene fornita con questo slot, quindi avrebbero bisogno di una porta di espansione installata che è spesso più costosa di altre opzioni.

DVI: una connessione che è diventata sempre più popolare per la sua natura a basso costo; DVI di solito può utilizzare solo segnali digitali (senza audio). HDMI/DisplayPort: ci sono molti diversi tipi di connettori che possono essere utilizzati a seconda di cosa supporta il tuo computer, quanti soldi vuoi spendere e anche le preferenze personali. Questi due standard hanno entrambi i loro vantaggi in termini di qualità del segnale, dimensione e flessibilità.

Controlla i tuoi requisiti di alimentazione

affinché una scheda grafica funzioni correttamente, è necessario anche il giusto tipo di alimentazione; questo è solitamente fornito da un adattatore esterno che si collega a una presa a muro, ma alcune schede hanno l’opzione integrata mentre altre richiedono connessioni separate dall’alimentatore (alimentatore).

Anche il tipo di connessione che utilizza può svolgere un ruolo importante nella quantità di energia necessaria: gli slot PCI Express utilizzano più connettori DVI che sono ancora diversi dalle opzioni HDMI o DisplayPort. Ciò significa che se desideri prestazioni elevate senza dover aggiornare altre parti come il case del PC con cavi aggiuntivi, assicurati di averne uno che si colleghi tramite l’interfaccia PCIe in modo che non sia necessario un alimentatore aggiuntivo.

Ray Tracing, il prossimo livello di gioco

uno degli sviluppi più entusiasmanti nella tecnologia di gioco è Ray Tracing, che consente alcune nuove incredibili immagini che possono essere trovate solo sulle schede NVIDIA grazie al loro hardware unico.

Il ray tracing imita il comportamento della luce nel mondo reale proiettando “raggi” da un singolo punto e mostrando ciò che colpiscono e disperdendo le superfici; questa tecnica è stata ampiamente utilizzata in film come Blade Runner, ma ora sarà presto disponibile anche per i giocatori con qualcosa chiamato RTX.

I primi giochi che utilizzano questo sono già qui, incluso Metro Exodus insieme a Battlefield V entro la fine dell’anno, quindi non dovrai aspettare molto prima che queste scene incredibili prendano vita davanti ai tuoi occhi.