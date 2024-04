Google Pixel 8a: eccolo in un immagine ufficiale

Il nuovo Google Pixel 8a spunta in un’immagine pubblicitaria di Google Fi, un’apparizione furtiva e inaspettata

Un’immagine pubblicitaria di Google Fi potrebbe averci regalato la prima occhiata al Google Pixel 8a, il medio di gamma di prossima generazione. Lo smartphone ritratto nell’immagine ha caratteristiche che non coincidono con Pixel 7 o 7a, e nemmeno con Pixel 8, alimentando l’ipotesi che si tratti proprio del misterioso 8a.

Google Pixel 8a: un design che strizza l’occhio a Pixel 8

L’elemento che ha acceso la discussione è la scocca con angoli smussati, assente nei modelli 7 e 7a. Inoltre, manca il foro per il microfono presente nella barra della fotocamera di Pixel 8. Escludendo l’improbabile rimozione del foro in un’immagine di Pixel 8, l’ipotesi più plausibile è che si tratti di Pixel 8a.

Somiglianze tecniche col fratello maggiore

Le specifiche trapelate di Pixel 8a mostrano una forte somiglianza con Pixel 8, più che con 7a. Il nuovo modello avrà un display da 6,1 pollici, il processore Tensor G3 e una batteria da circa 4500 mAh. Pixel 8a si distingue anche per il refresh rate a 120 Hz (contro i 90 Hz di 7a), una ricarica più veloce (25W contro 18W) e la possibilità di scegliere una configurazione da 256 GB di archiviazione.

Google Pixel 8a: comparto fotografico invariato

Le fotocamere di Pixel 8a dovrebbero essere le stesse di Pixel 7a, con un sensore principale da 64MP e un ultrawide da 12MP. Una scelta che, seppur non rivoluzionaria, conferma l’attenzione di Google al comparto fotografico anche sui modelli di fascia media. Le somiglianze con Pixel 8 e le migliorie rispetto a 7a posizionano Pixel 8a come un dispositivo che si avvicina alla fascia alta, offrendo un’esperienza utente più completa e appagante.

Conclusioni

L’apparizione “accidentale” di Pixel 8a in un’immagine pubblicitaria potrebbe essere stata una mossa strategica di Google per generare hype e curiosità attorno al dispositivo. Un modo originale per stuzzicare l’interesse degli appassionati e anticipare l’uscita ufficiale, che avverrà presumibilmente nei prossimi mesi.

