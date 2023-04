GEEKOM Mini IT11: la promozione di Pasqua

Per celebrare la Pasqua 2023, GEEKOM IT11 viene messo in forte sconto! Vediamo i dettagli

GEEKOM è uno dei migliori produttori di mini PC attualmente attivi sul mercato con tantissimi modelli su tante fasce diverse. Oggi però vi parliamo di GEEKOM IT11, uno dei più recenti e potenti mini PC del produttore taiwanese che è il protagonista di una bella promozione.

GEEKOM Mini IT11: potente e compatto

Nonostante le dimensioni compatti di appena 117 x 112 x 45.6 mm e poco più di mezzo chilo di peso, GEEKOM IT11 è un ottimo prodotto. Intanto abbiamo un robusto case con chassis interno in metallo che nasconde la potenza di un processore Intel di 11° generazione, fino a i7-1195G7 (4 core, 8 thread, 12M cache, fino a 5,00 GHz) con grafica Intel Iris Xe. Abbiamo anche 16 GB di RAM, espandibili fino a 64 GB, e 512 GB di SSD, espandibili fino a 2 TB. Non manca una connettività completa con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 di ultima generazione e varie interfacce cablate:

3 x Porte USB 3.2 Gen 2

2 x Porte USB4

1 x Lettore di schede SD

1 x Jack per cuffie da 3,5 mm

1 x Porta RJ45 Gigabit Ethernet

1 x Porta HDMI 2.0

1 x Mini DisplayPort

Di fatto non abbiamo nulla da invidiare ad un PC desktop o un laptop qualsiasi. L’hardware permetterà di far girare anche software pesanti, mentre la grafica integrata è abbastanza potente potente per giocare a bassa risoluzione.

La promozione

GEEKOM per il periodo pasquale ha preparato molte promozioni. Vi segnaliamo questa che è molto ghiotta: GEEKOM Mini IT11 equipaggiato con i7-11390H, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD al prezzo di 649 euro, con uno sconto di ben 210 euro rispetto al prezzo di listino di 859 euro! La confezione contiene, oltre a PC e alimentatore, un cavo HDMI e l’adattatore VESA per appendere il PC.

Come se non bastasse, per chi spende più di 399 euro, riceverà in regalo un astuccio per il trasporto, un banco addizionale di RAM, un hub USB 10 in 1 e la combo mouse+tastiera! Il tutto per un valore di circa 40 euro. Sicuramente ne vale la pena! Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci.