Team Ninja: lo studio ha un nuovo gioco in cantiere

Il manager di Team Ninja ha parlato nelle ultime ore di un nuovo gioco in sviluppo presso il noto studio giapponese. Ecco tutti i dettagli

Lo sviluppatore Team Ninja aveva già annunciato il proprio nuovo RPG storico Rise of the Ronin lo scorso settembre, ma una recente intervista ha indicato che lo studio sta già lavorando a un nuovo gioco non ancora annunciato che sembra essere sulla buona strada per essere rilasciato per primo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Team Ninja: nuovo gioco in produzione e tutto quello che c’è da sapere sui reboot di alcune storiche saghe della software house

In un’intervista rilasciata al sito di notizie videoludiche giapponese Famitsu, il manager di Team Ninja Fumihiko Yasuda ha dichiarato che il suo team ha intenzione di pubblicare un nuovo gioco ogni anno, compreso questo del quale vi abbiamo accennato. Tuttavia, Yasuda ha sottolineato che Rise of the Ronin è previsto per il 2024, il che significa che l’uscita di questo titolo non ancora annunciato precederà Rise of the Ronin. “Stiamo sviluppando Rise of the Ronin da circa 7 anni e abbiamo in programma di rilasciarlo nel 2024”, si legge nella traduzione delle parole di Yasuda durante l’intervista. “Questo titolo uscirà nel 2023 e vorremmo pubblicare un nuovo titolo nel 2025. Spero di potervene parlare in futuro, quando sarà possibile”.

Noto anche per giochi come le serie Nioh e Ninja Gaiden, Team Ninja ha in realtà già pubblicato un gioco proprio il mese scorso: l’RPG d’azione soulslike a tema antica Cina Wo Long: Fallen Dynasty. Tuttavia, quest’ultimo è uscito il 3 marzo, molto prima della pubblicazione dell’intervista di Famitsu, e Yasuda ha confermato che il gioco in questione è “in sviluppo”, indicando che non stava parlando di Wo Long.

Alla domanda di alcuni possibili reboot di Ninja Gaiden e di Dead or Alive, Yasuda ha risposto che si tratta di rumor infondati. Sebbene non sia stato in grado di fornire alcun dettaglio all’intervistatore, il manager sembra desideroso di condividere informazioni su Rise of the Ronin e sugli altri prodotti del Team Ninja quando sarà il momento giusto. “Stavo solo dicendo che lo stiamo considerando come una parte importante della serie”, ha detto. “Quindi non posso darvi alcun dettaglio, ma se arriverà il momento, vorrei essere il primo a parlarvene”.

Per quanto riguarda l’intenzione di pubblicare un nuovo titolo ogni anno, Yasuda sembra aver espresso il desiderio di scaglionare le uscite, dando al team l’opportunità di imparare, crescere e migliorare. “Dopo tutto, la crescita del team sarebbe lenta se continuassimo a rilasciare un titolo dopo l’altro per diversi anni”, ha dichiarato.

