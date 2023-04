Motorola Edge 30 Neo: offerta esclusiva da Euronics

Offerta imperdibile per il medio gamma dell’azienda alata, è infatti possibile acquistare il Motorola Edge 30 Neo con uno sconto pari al 30% da Euronics, approfittatene subito!

In occasione dell’ultimo volantino Euronics, valido solo fino al 12 aprile, Motorola Edge 30 Neo sarà disponibile al prezzo di 299,90€ anziché 429,90€. Caratterizzato da un design sottile, leggero, elegante si distingue sotto ogni aspetto. Una banda LED avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica. Questo dispositivo è dotato di un display OLED da 6,28″ a 120 Hz, compatto ma comunque ampio. Questo offre oltre un miliardo di sfumature di colore, due altoparlanti stereo con Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica coinvolgente.

Motorola Edge 30 Neo: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Euronics

Il Motorola Edge 30 Neo è il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza. Questi son stati selezionati nell’ambito di una nuova partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo, che detta le tendenze nella scelta dei colori. Con opzioni che includono il colore Pantone dell’anno 2022, Very Peri, Motorola edge 30 neo è stato realizzato con cura per un look spettacolare. Sia che si scelga Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace, ogni dispositivo presenta un sottile inserto di chip Pantone sul retro con la possibilità di personalizzare il telefono integrando il colore nell’interfaccia utente.

Compatto e senza compromessi, Motorola edge 30 neo dispone anch’esso di feature eccezionali, tra cui la ricarica TurboPower da 68W, la ricarica wireless e due fotocamere di ultima generazione per utilizzare quella più adatta per ogni momento. Il sensore della principale ad alta risoluzione da 64MP con stabilizzazione ottica (OIS) che consente di catturare dettagli nitidissimi anche in piena luce diurna. Un sensore ultragrandangolare da 13 MP con anche la funzionalità Macro Vision. Sulla parte frontale, infine, questo dispositivo dispone di una fotocamera da 32MP con tecnologia Quad Pixel per selfie di alta qualità. Motorola edge 30 neo è basato sulla potente piattaforma mobile Snapdragon 695 5G.

Motorola Edge 30 Neo è ora disponibile in offerta da Euronics a soli 299,90€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino al 12 aprile, salvo esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall'ottimo rapporto qualità prezzo.