EZVIZ: nuovi prodotti e offerte di fine estate!

EZVIZ dà il via alle offerte di fine estate per i suoi prodotti, presentando inoltre ben 4 nuove videocamere di sorveglianza!

L’estate sta finendo? Non demoralizzatevi. Se foste alla ricerca di un buon sistema per mettere in sicurezza la vostra abitazione o (perché no?) il vostro luogo di lavoro, il momento giusto è arrivato! EZVIZ, azienda ormai affermata nel mondo dei sistemi di sorveglianza, dà il via alle “Offerte di fine estate”. Tra le numerose videocamere in offerta, siamo sicuri che troverete quella adatta alla vostra casa. Vediamo insieme i migliori prodotti scontatati!

EZVIZ: ecco le migliori offerte di fine estate

Ecco, di seguito, un elenco contenente le migliori videocamere di sorveglianza in sconto:

(in offerta su amazon.it) EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa 【Visione Notturna a Colori con Smart Spotlight】- La telecamera CTQ3N può monitorare attivamente al buio in bianco e nero e accendere automaticamente i faretti e la visione notturna a colori quando viene rilevato un movimento umano. Scegli tra tre modalità sull'APP EZVIZ: visione notturna in bianco e nero (faretti spenti), visione notturna a colori (faretti accesi) e visione notturna a colori intelligenti (i faretti si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento umano).

(in offerta su amazon.it) EZVIZ CP1 Telecamera Wi-Fi Interno 2K, Motorizzata a 360°, Videocamera Sorveglianza Interno wifi per animali e bambini, con Audio Due Vie, Archiviazione Cloud, Compatibile con Alexa, Avvisi movimento 【Immagini in Super HD - 2K】La telecamera wi-fi per interni EZVIZ CP1 registra video Super HD 3MP/2K (risoluzione massima 2304*1296), con più dettagli della classica risoluzione 2MP 1080P per vedere chiaramente ogni movimento del tuo bambino o animale domestico in condizioni di scarsa illuminazione. L'obiettivo ruota orizzontalmentye e verticalmente.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ BC1 Telecamere a Batteria 1080p Telecamera WiFi Esterno, Batteria Durata di 365 Giorni,100% Senza Fili, Visione Notturna a Colori, PIR, Audio Bidirezionale, Alexa, Kit da 3 telecamere con 1 Base 【Funziona con la base】 La BC1 telecamera a batteria funziona solo con la base inclusa nel sistema. È possibile collegare fino a 4 telecamere BC1 a una singola base. La base è dotata di slot MicroSD per registrare video dalle tue telecamere BC1 (max. 256GB - non inclusa). La connessione con la base garantisce il risparmio energetico per una durata delle batterie fino a un anno con una singola carica.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ LC3 Telecamera Wi-Fi con Lampada da Esterno 2K, Videocamera Sorveglianza Esterno 4MP, Luce Integrata, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione notturna a Colori, Compatibile Alexa 【Luminosità regolabile tramite semplici controlli sull'app 】Grazie alla lampada da parete regolabile che arriva fino a 700 lumen, LC3 garantisce un'illuminazione personalizzabile semplice e che consente di risparmiare energia, controllabile in maniera semplice tramite l'app EZVIZ. Usa la telecamera LC3 per illuminare il tuo arrivo a casa, dona un tocco di atmosfera al tuo cortile o trasmetti un avviso acustico in caso di rilevamento di persone o movimenti. La scelta è tutta tua.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 ALTA RISOLUZIONE1080P&IO ANGOLO VISUALE: Con una risoluzione di 1080P in Full HD ed una lente quadrangolare di 135°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco, puoi zoomare (fino a 4x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C8C Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura Visiva 360 °, Visione Notturna a Colori fino a 30m, Impermeabile, Compatiblile con Alexa, Luce stroboscopica Copertura a 360°: L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6W Telecamera wi-fi interno 2K Telecamera Wi-Fi con obiettivo motorizzato 4MP, Visione panoramica a 360°, Visione notturna, Audio Bidirezionale, Compatibilie con Alexa, Rilevamento di persone 【Alta risoluzione 2K】Questa piccola ma potente telecamera registra in risoluzione 2K, rendendo i dettagli nitidi anche con zoom digitale 4x. La telecamera wi-fi interno C6W può registrare ciò che accade in ogni angolo della tua casa con una risoluzione 2K.

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d'Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa ALTA RISOLUZIONE 1080P E VISIONE NOTTURNA FINO A 30 M: Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna ottima fino a ben 30 m di distanza

EZVIZ: nuovi prodotti già in vendita

Oltre alle offerte di fine estate, EZVIZ ha infoltito il suo catalogo, rendendo disponibili ben 4 nuove videocamere. Tra modelli wireless, con memoria integrata, modelli motorizzati per interni o per esterni e una videocamera con lampada integrata, la scelta è ora più ampia che mai.

EZVIZ BC1C Telecamera wifi esterno batteria 1080p, 100% senza fili, 210 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello eLife 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C8C Lite Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura Visiva 360 °, Visione Notturna fino a 30m, Rilevamento di persone, Impermeabile, Compatiblile con Alexa 【Copertura a 360°】L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C Lite assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

Queste erano le nuove proposte EZVIZ. Cosa ne pensate? Farete vostra una di queste videocamere? Vi invitiamo a continuare a seguire le nostre pagine per altre offerte e notizie riguardanti il mondo dell’elettronica, quello hardware e molto altro!