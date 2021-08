Yeedi k700, k650 e Yeedi 2 in forte sconto su Amazon

Oggi su Amazon troviamo un’importante offerta sui prodotti Yeedi k700, k650 e Yeedi 2. Scopriamoli più da vicino in questo articolo

I robot aspirapolvere stanno vivendo un buon momento grazie soprattutto alle loro qualità che li rendono indispensabili in una casa. I tempi oggi sono ormai sempre più ristretti e trovare qualcuno che pulisca casa al vostro posto è sicuramente un vantaggio non da poco. Acquistarli quindi è una buona idea, ma ancora migliore sarebbe acquistarli in offerta. Vediamo quindi lo sconto che oggi interessa i prodotti Yeedi k700, k650 e Yeedi 2.

Scopriamo gli Yeedi k700, k650 e Yeedi 2 in sconto su Amazon

Lo Yeedi k650 è il primo robot che andremo ad analizzare oggi. Dei tre è sicuramente quello più economico, ma non per questo meno efficiente. Dotato di controllo tramite app e la compatibilità con Google e Alexa, questo piccolo gioiellino è in grado di pulire tutta la vostra casa grazie alla sua potenza di aspirazione di 2000 Pa. Questa lo rende ideale per la pulizia di capelli, peli e polvere. È inoltre dotato di 130 minuti di autonomia e di ricarica automatica.

Il prezzo di listino è di 199,99 €, ma oggi lo troverete con uno sconto pari al 25% per un prezzo finale di 149,99 €. Inoltre, grazie al coupon attivabile sulla pagina Amazon, potrete usufruire di un’ulteriore sconto di 10 €.

Lo Yeedi k700 è il secondo robot in sconto quest’oggi. Anche quest’ultimo è dotato di una funzione 2 in 1 per pulire e lavare i pavimenti. Anche quest’ultimo è dotato di una potenza d’aspirazione di 2000 Pa ed è adatto per superfici dure, ma anche per tappeti. Pulire ogni superficie non sarà mai stato così facile. Grazie allo sconto del 34% il prezzo cala fino a 172,49 €.

(in offerta su amazon.it) yeedi k700 Robot aspirapolvere, aspirapolvere 2 in 1 per aspirare e lavare i pavimenti, Aspirazione 2000 Pa, navigazione smart, per peli di animali domestici, tappeti e pavimenti duri [Copertura generale] La navigazione smart con tecnologia di mappatura basata su videocamera permette al robot aspirapolvere di mappare l'area circostante e pianificare un percorso a zigzag per pulire un intero piano della propria casa ed evitare di saltare zone critiche. Il risultato è una pulizia più efficiente e profonda rispetto a una pulizia con un percorso casuale

L’ultimo modello in offerta oggi è lo Yeedi 2. Questo è il modello più costoso dei tre, ma è anche il più potente grazie alla sua potenza di aspirazione di 2500 Pa. Anche la batteria, grazie ai suoi 5200 mAh, è in grado di garantire un’autonomia di 200 minuti per ricarica, rendendolo adatto anche alle case più grandi. Il prezzo di listino si attesta sui 299,99 €, ma solo per oggi lo potrete acquistare a 209,99 €.

(in offerta su amazon.it) yeedi 2 hybrid Robot Aspirapolvere, 2-in-1 Robot Aspira e Lava con Mappatura di navigazione intelligente con mappa, potenza di 2500 Pa, Controllo APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli 【Aspira e lava i pavimenti allo stesso tempo 】Un sistema di pulizia ottimizzato con una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa per prelevare sporco, detriti e peli di animali domestici da qualsiasi nascondiglio. Il sistema di lavaggio intelligente con un serbatoio elettrico da 240 ml elimina lo sporco più ostinato. Aspira e lava contemporaneamente, il pavimento sarà impeccabile.

Vi ricordiamo che gli sconti saranno validi per altre 7 ore dal momento della stesura dell’articolo. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte relative al mondo della tecnologia, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!