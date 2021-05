ECOVACS DEEBOT OZMO920: in sconto su Amazon

Anche oggi portiamo alla vostra attenzione un interessante sconto su ECOVACS DEEBOT OZMO920, un robot aspirapolvere tra i migliori presentati lo scorso anno ed oggi acquistabile ad un prezzo molto vantaggioso

Per una casa più pulita senza troppi forzi, un robot aspirapolvere è certamente una soluzione perfetta. Infatti vi risparmierà un bel po’ di fatica nelle pulizie quotidiane. I moderni robot aspirapolvere come ECOVACS DEEBOT OZMO920 sono dotati di tanti sensori che consentono loro di muoversi agevolmente all’interno dei diversi ambienti della casa, evitando gli ostacoli e scegliendo il programma di pulizia più adatto.

ECOVACS DEEBOT OZMO920: lo sconto su Amazon

Un avanzatissimo robot aspirapolvere come ECOVACS DEEBOT OZMO920 è acquistabile a meno di 300 euro grazie all’offerta attiva dal 28/05 al 31/05 su Amazon. Inserendo il codice “Q2H3ANKS” infatti si avrà diritto ad uno sconto del 14% che porterà il prezzo di acquisto da 349.98 a 299.98 euro. Come sempre diamo uno sguardo più da vicino al prodotto.

Caratteristiche principali

La tecnologia Smart Navi 3.0 grazie ad un laser permette a ECOVACS DEEBOT OZMO920 di navigare in modo efficiente per la casa e mappare il piano riproducendolo nell’app. Il robot aspirapolvere può scansionare e salvare fino a tre mappe diverse – la soluzione perfetta per case a più livelli e ampi spazi da pulire. Inoltre si potrà selezionare e personalizzare il percorso per la pulizia. Si possono anche impostare barriere virtuali non solo per l’aspirazione, ma anche per il lavaggio in modo da impedire al robot di visitare alcune aree.

La potenza di aspirazione raddoppia automaticamente quando il robot rileva un tappeto grazie ad una avanzata tecnologia di rilevamento che permette anche di evitarli quando il robot lava per terra. ECOVACS DEEBOT OZMO920 infatti pulisce efficientemente la casa aspirando e lavando contemporaneamente. Grazie ad una capacità del serbatoio dell’acqua di 240 ml può occuparsi della pulizia di tutta la casa. L’App ECOVACS Home ti permette di di gestire la quantità di acqua per il lavaggio. Grazie a ruote migliorate, il robot può facilmente superare ostacoli come soglia delle porte fino a 2 cm. La spazzola rotante 2.0 è dotata di un nuovo design in sospensione che permette, grazie a setole corte e lunghe, di spazzare in insenature profonde fino a 4 mm. Una batteria a maggiore durata permette fino a 110 minuti di lavoro continuato. Sono inoltre disponibili gli assistenti vocali. Continuate a seguirci, dalla sezione offerte è tutto!