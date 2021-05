Powerwash Simulator: il frutto di Square Enix Collective e FuturLab

Square Enix Collective e FuturLab hanno annunciato che il loro nuovo Powerwash Simulator sarà disponibile su Steam

Il nuovo titolo di Square Enix Collective e FuturLab, Powerwash Simulator, era già disponibile su Steam in early access dal 19 maggio, ma ora il titolo è disponibile per tutti e sarà pubblicato da Square Enix Ltd. Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta!

Powerwash Simulator: è ora delle pulizie

Powerwash Simulator permette ai giocatori di lavare via lo sporco e le preoccupazioni al ritmo di un getto d’acqua ad alta pressione nella propria impresa personale di lavaggio nella città di Muckingham. Macchine, giardini, case, se c’è un po’ di sporco toccherà a noi dare una bella pulita! Insomma, se avete gradito un titolo come Super Mario Sunshine, o al contrario Splatoon, allora questo è il gioco che fa al caso vostro! E dello stesso parere sono le persone di Square Enix Collective e FuturLab che hanno collaborato assieme per la realizzazione di questo particolare gioco.

James Marsden, fondatore e direttore creativo di FuturLab, ha infatti commentato così la collaborazione con Square

Le opportunità creative che questa collaborazione ci permette sono incredibili. Siamo felici di lavorare con un publisher così prestigioso

Phil Elliott, Director di Square Enix Collective, ha poi aggiunto altrettante parole entusiaste a riguardo di questa collaborazione

Ho capito che il gioco sarebbe diventato un’esperienza incredibilmente appagante e coinvolgente, ma al tempo stesso stranamente rilassante! Siamo impazienti di scoprire cosa penserà il pubblico del gioco, di cui abbiamo intenzione di supportare l’espansione negli anni a venire

Ricordiamo inoltre che, al momento, nella modalità carriera sono disponibili 17 incarichi ed uno “speciale” in cui i giocatori si ritroveranno addirittura su Marte! Comunque sia, se volete procurarvi anche voi dei titoli come questo al miglior prezzo di sempre, cliccate qui, mentre, se volete essere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!