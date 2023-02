Dieci droni in offerta per tutti i gusti e le tasche

In questo articolo andremo a vedere dieci droni in offerta con varie fasce di prezzo adatte per le esigenze di ogni utente

I droni, conosciuti anche come aeromobile a pilotaggio remoto (APR), sono nati per svolgere dei compiti militari. Questi particolari veicoli dovevano inizialmente sostituire gli aerei, per evitare perdite umane. Nel corso degli anni però, l’avanzamento della tecnologia ha permesso di utilizzarli anche per scopi civili. Chi al giorno d’oggi non ha visto un quadrirotore utilizzato per fare delle riprese o controllare semplicemente il territorio dall’alto?

In questo breve articolo andremo a vedere dieci di questi droni presenti su TomTop e attualmente in offerta. L’ordine di questi prodotti sarà deciso in base al prezzo crescente. Vi facciamo presente inoltre che le offerte saranno valide per i prossimi 5 giorni, rispetto al momento della stesura dell’articolo.

Ecco i dieci droni in offerta su TomTop

Partiamo con il modello S89. Si tratta di un drone facile da controllare, grazie soprattutto alle funzioni di controllo velocità e alla possibilità di decollare e atterrare con un click. È quindi adatto a tutti, soprattutto ai principianti che vogliono approcciare a questo mondo. Il corpo anti-caduta lo rende resistente anche ad alcuni impatti in modo da non compromettere l’esperienza dopo alcune cadute.

Passiamo poi al modello CS02. Anche questo modello, come il precedente, è dotato di bracci pieghevoli e grazie alle dimensioni compatte può essere trasportato ovunque facilmente. In dotazione troviamo una camera in HD per vedere sempre dove siamo diretti sul nostro smartphone, grazie alla connessione Wi-Fi da 2,4 GHz. Con un giroscopio a sei assi e la funzione di mantenimento dell’altitudine, volare non sarà mai stato così semplice.

Il terzo modello è molto simile al primo, almeno strutturalmente. Tuttavia, le differenze ci sono e come. Questo particolare modello è dotato di una videocamera in grado di registrare video con risoluzione in 4K, ma questa non è l’unica differenza. Oltre al volo laterale, questo drone è in grado di volare in traiettoria ed è caratterizzato dal controllo gestuale. Tramite quest’ultimo sarà possibile scattare foto o registrare video attraverso un semplice gesto della mano.

Il quarto drone si caratterizza, oltre che per la presenza di una fotocamera in 4K, anche per la tecnologia che permette di evitare gli ostacoli. Volare con questo drone è semplicissimo grazie ai tasti dedicati per il decollo e l’atterraggio e alla modalità di volo in traiettoria. Inoltre potrete sempre tracciare il vostro volo grazie al tracciamento della rotta sullo smartphone.

A metà di questa carrellata di droni in offerta troviamo il modello P8, dotato di una doppia fotocamera. La prima permette di registrare in 4K, mentre la seconda in HD. Questo modello si caratterizza anche per la tecnologia Waypoint Flight, attraverso la quale basterà disegnare un percorso sullo schermo affinché il drone si sposti nella direzione prescelta.

Anche il modello P12 è dotato di una doppia fotocamera. Sia quella superiore che quella inferiore godono di una risoluzione 4K per cogliere ogni singolo dettaglio durante le riprese in volo. Le funzioni auto-hover, che garantisce un volo stazionario a una certa quota, e prevenzione degli ostacoli garantiscono un volo sicuro del drone. Tracciando inoltre una traiettoria sull’interfaccia dell’app, sarete in grado di concentrarvi sulle riprese e sugli scatti delle foto.

Il modello S6S 5G, come dice il nome stesso, può sfruttare la più recente connessione 5G per un segnale più chiaro e pulito. Anche qui troviamo una doppia fotocamera e tutte le funzioni già citate precedentemente. La costruzione in ABS lo rende abbastanza resistente da resistere anche ad urti abbastanza violenti, permettendovi così di poterlo utilizzare in tutta tranquillità anche dopo una piccola caduta.

Passiamo al modello LS-25. Anche in questo caso si tratta di un drone pieghevole, in grado di occupare poco spazio e dunque esser trasportato facilmente. È dotato di una fotocamera frontale 4K, mentre quella inferiore è caratterizzata dalla risoluzione FHD con posizionamento del flusso ottico. Grazie alla modalità follow me, il drone sarà in grado di seguire l’obiettivo che abbiamo prefissato. Funzione molto utile se ci si deve spostare e si vuole che questo piccolo quadrirotore ci segua ovunque.

Il penultimo fra i dieci droni in offerta è il modello F8 5G. Grazie alla sua connessione, potrete pilotare questo drone fino a 2.000 m di distanza, per regalarvi delle riprese dall’alto come solo pochi droni riescono a fare. Inoltre, grazie al riconoscimento della figura umana, potrete “agganciare” il drone a voi, affinché vi segua durante il vostro percorso.

L’ultimo drone è l’M10 Ultra, un vero e proprio gioiellino non solo per gli occhi. Con una capacità di volo di 30 minuti e due fotocamere con risoluzione 4K e una frequenza in fotogrammi pari a 30 fps, riuscirete a registrare qualsiasi cosa vogliate. Sebbene il precedente potesse arrivare solo a 2.000 m, con questo drone potrete spingervi ancora più in là, fino a 5.000 m senza interferenze che possano compromettere il volo.

Buon volo a tutti!

Per questo articolo riguardante dieci droni in offerta è ormai tutto. Cosa ne pensate di questi piccoli concentrati tecnologici? Fateci sapere la vostra nei commenti.