TomTop: cos’è, affidabilità e tempi di spedizione

In questo articolo scopriremo cos’è TomTop, la sua affidabilità e il funzionamento con i relativi tempi di spedizione in Italia e non solo

Quante volte cercando qualche prodotto online vi sarà capitato di imbattervi in qualche eCommerce sconosciuto. Fra i tanti problemi che si possono riscontrare nei vari store online vi sono ovviamente l’affidabilità e i tempi di spedizione che possono essere biblici. Ammettiamolo, vedersi fregare dei soldi non è mai bello e, a volte, neanche aspettare un prodotto per alcuni mesi. Oggi in questo articolo vi parleremo di TomTop, vi spiegheremo cos’è, ci dilungheremo sull’affidabilità o meno di questo eCommerce e vi elencheremo i tempi di spedizione dei prodotti.

Cos’è TomTop e affidabilità del sito

Si tratta di un sito di e-commerce registrato dal giugno 2004, un affidabile negozio al dettaglio on-line, con prodotti di alta qualità e di ogni genere, acquistabili al miglior prezzo rispetto agli altri siti di e-commerce cinesi, e addirittura tramite coupon gratuito. Alcuni di questi sono addirittura difficili da trovare in vendita qui in Europa. Fra i vari prodotti che si potranno acquistare vi sono videogiochi, accessori per computer, accessori per cellulari, abbigliamento, articoli per la casa e giardino, gioielli, lettore multimediale, accessori per auto, modelli e accessori RC e via dicendo. Per visionare tutti i prodotti in vendita, vi lasciamo il link per dare uno sguardo al sito.

Questo eCommerce gode di un’offerta talmente ampia che dal 2006 è un fornitore Gold di Alibaba, il mercato virtuale più grande al mondo. Questo certificato è rilasciato da ACP, un’agenzia di credito di terze parti. Essere un fornitore Gold garantisce anche un profilo TrustPass, ovvero un elenco di informazioni verificate, parti delle quali risultano essere molto utili quando si valutano i fornitori presenti su Alibaba. Questi dati vengono estrapolati direttamente dalle licenze commerciali dei fornitori da cui si possono trarre numerose informazioni.

Si tratta quindi di un fornitore affidabile, ma se questo ancora non vi è bastato, sappiate che TomTop gode della verifica Paypal Merchant e di McAfee Secure. Mentre quest’ultima implica che l’eCommerce è testato e certificato ogni giorno per superare le prove di sicurezza di McAfee (protezione dal furto di identità, virus, spyware e altre minacce online), la prima indica che è sicuro dal punto di vista dei pagamenti e non si tratta dunque di una truffa.

Tempi di spedizione di TomTop

Sebbene si tratti dunque di un eCommerce con sede localizzata in Cina, i tempi di consegna non sono così elevati come accade ad esempio con altri competitor cinesi. Questo è possibile perché la vendita di prodotti è operata anche tramite magazzini localizzati sul territorio europeo e non solo. Ognuno di questi poi è predisposto per spedire i prodotti in determinati paesi. Ad esempio, il magazzino americano spedirà solo in America.

Caso contrario riguarda invece quello tedesco che può spedire in tutto il mondo, sebbene venga raccomandato dalla stessa società per la sola Europa. Quest’ultimo quindi è quello più raccomandato per noi italiani, con tempi di spedizione che vanno dai 3 agli 8 giorni lavorativi con corriere DHL. Tuttavia potremo sempre sfruttare quello cinese con tempi che oscillano dai 7 ai 25 giorni lavorativi per la consegna standard o 3-7 giorni lavorativi se si predilige DHL.

A questi si aggiunge poi anche il magazzino presente nel Regno Unito che può spedire la merce in 3-7 giorni lavorativi se si utilizza UPS o in 5-12 giorni lavorativi ma senza tracking se si opta per il servizio di Royal Mail. Insomma, tempi molto ridotti e che sicuramente potrebbero far piacere a chi non desidera aspettare un mese prima di ricevere un prodotto.

Per questo articolo su cos'è TomTop, la sua affidabilità e i tempi di spedizione è ormai tutto. Cosa ne pensate di questo eCommerce? Fateci sapere la vostra nei commenti.