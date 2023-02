Elden Ring: vendute circa 20 milioni di copie

Ad un anno dall’uscita Elden Ring raggiunge circa 20 milioni di copie vendute, una vetta che supera persino le vendite di Dark Souls III

Ad affermarlo sono le stesse Bandai Namco Entertainment e FromSofware, Elden Ring ad un anno dalla sua uscita ha venduta più di 20 milioni di copie, superando di gran passo Dark Souls III il titolo di maggior successo di FromSoftware. Un record di tutto rispetto per un titolo che è stato subito accolto con entusiasmo sia dalla critica, sia dal pubblico. E a tal riguardo vi consigliamo la lettura della nostra recensione di questo fenomeno videoludico, di cui abbiamo intenzione di credere che si parlerà ancora a lungo.

Elden Ring: il record di copie vendute

Tutti di noi ricordano l’uscita del videogioco, che vide la luce il 25 febbraio 2022, e da allora Elden Ring continua a scatenare teorie e discussioni dei videogiocatori in tutto il mondo, questo per tentare di dare alla lore profonda e misteriosa, una spiegazione. Come già accennato precedentemente il videogioco fu accolto più che calorosamente dai videogiocatore e fu acclamato dalla critica.

Dietro il videogioco non ci fu soltanto la maestria di FromSoftware, ma anche l’influenza e le menti di nomi come Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin, che seppur non ci sia bisogno di presentazioni è noto a tutto il mondo come l’ideatore di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Insomma non proprio due persone novizie e a corto di idee. La casa di sviluppo con questa sua creatura mise anche in campo qualcosa di innovativo per la serie, e cioè la struttura open world.

Ricordiamo ai nostri lettori che Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, e PC.