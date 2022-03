Bluetti Spring Sales: risparmia fino a 700 euro!

Con l’arrivo imminente della primavera, arrivano anche le prime promozioni. Bluetti ha indetto i suoi Spring Sales che permettono di risparmiare fino a 700 euro sui prezzi di listino

Bluetti è uno dei principali produttori di power station portatili per uso outdoor. Nel listino del produttore ci sono tantissimi tipi di accumulatori che possono fornire diverse potenze in uscita, sia in corrente continua che alternata. Inoltre le power station possono essere anche associate a pannelli solari per la ricarica, in modo da utilizzare energia perfettamente pulita e gratuita!

Con l’arrivo della bella stagione, capiterà sempre più spesso di passare tempo all’aperto e le power station di Bluetti sono la soluzione ideale per portare dovunque l’energia elettrica. L’occasione di risparmiare fino a 700 euro con gli Spring Sales è davvero da non perdere. Ecco tutti i dettagli!

Bluetti Spring Sales: occasione da non perdere

Vediamo le principali offerte sui prodotti targati Bluetti in occasione dei saldi di primavera.

BLUETTI AC200P+ 3x SP120:

Il prezzo originale è 2999 Euro e il prezzo promozionale è 2699 Euro, per un risparmio di 300 euro

2000 Wh/2000 W di potenza erogabili

13 porte di uscita per soddisfare più dispositivi insieme

Flessibilità grazie a 5 metodi di ricarica (AC/Solare/Auto/Generatore/Batteria al piombo)

Display LCD con interazione touch intelligente

Ricarica solare da 700 W + 500 W CA in 2-2,5 ore

BLUETTI AC300 + B300 Power Station Combo:

Il prezzo originale è 4499 Euro, il prezzo promozionale è 3899 Euro, per risparmiare 600 euro

100% modulare, accetta fino a 4x B300

Ingresso per ricarica tramite energia solare senza rivali da 2400 W

Inverter a onda sinusoidale pura da 3000 W

Potenza di ingresso elevata con 5400 W

Sicurezza in casa grazie alla funzionalità UPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7

4 anni di garanzia senza preoccupazioni

EB70:

Il prezzo originale è 749 Euro e il prezzo promozionale è 649 Euro, per un risparmio di 100 euro

Enorme capacità di 716 Wh e potenza nominale di 1000 W

La composizione chimica della batteria LiFePO4 permette grande stabilità, oltre 2500 cicli di vita

2 prese CA da 230 V, 2 porte PD da 100 W, 2 porte USB-A da 5 V/3 A, 2 uscite CC regolate da 12 V/10 A, 1 porta per auto da 12 V/10 A, 1 pad di ricarica wireless da 15 W

Con un ingresso massimo di 200 W, questa power station può essere completamente ricaricata in 3-4 ore con pannelli solari (OCV 12-28 V, 200 W)

Può anche essere ricaricato completamente da una presa a muro CA in 3-4 ore o da una porta per auto da 12 V in 7-8 ore

Avete trovato l’occasione che fa per voi? Affrettatevi perché la promozione sarà valida solo fino al 14 marzo! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!