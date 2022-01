BLUETTI lancia in Europa le power station espandibili AC200MAX e AC300

Dopo un anno dalla loro uscita negli Stati Uniti, BLUETTI sta finalmente portando le sue nuove bestie elettriche sul mercato europeo

La rivoluzionaria power station BLUETTI AC200 è stata inizialmente rilasciata al pubblico il 1° luglio 2020. Dopo aver incassato l’incredibile cifra di 6,7 milioni di dollari USA sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo e aver venduto decine di migliaia di unità nell’ultimo anno, BLUETTI ha continuato a lavorare sull’apportare importanti miglioramenti alle sue power station ascoltando i clienti. Oggi sono estremamente felici di annunciare il culmine di questo lavoro nell’ultimo anno.

La mega release in Europa

Dopo un anno dalla loro uscita negli Stati Uniti, BLUETTI sta finalmente portando le sue nuove bestie elettriche sul mercato europeo: le power station portatili BLUETTI AC200 MAX, BLUETTI AC300 e i moduli battery espandibili BLUETTI B230 e BLUETTI B300.

AC300: 3kW, 12,3kWh. Enorme balzo in avanti!

Il primo centro di alimentazione domestica da 3.000 W di BLUETTI – l’EP500 Pro – ha causato un enorme scalpore con il suo debutto in anteprima su Kickstarter. Ora, dopo la fine del crowdfunding EP500, BLUETTI è lieta di rilasciare il suo primo modello di punta modulare da 3 kW, molto più flessibile: Meet the AC300 and B300 modular power system.

Questi quattro nuovi arrivi seguono il classico linguaggio di design bluetti della serie AC: una delicata power box rettangolare con due solide maniglie di sollevamento sulla parte superiore di ciascun lato, e l’AC300 non fa eccezione. Eppure, sorprendentemente, l’AC300 NON viene fornito con un pacco batteria interno. Il suo design modulare consente di selezionare il modulo di battuta B300 da accoppiare con l’AC300. Questo nuovo design modulare è una mossa audace per BLUETTI, ma per un’unità per impieghi gravosi come BLUETTI AC300, questo design non solo riduce significativamente il peso di ogni singola unità, ma consente anche agli utenti di sostituire una o tutte le steccarie, se necessario, in futuro. E poiché il sistema è modulare, è possibile trasportare ogni modulo singolarmente. Che sia su per le scale fino alla tua camera da letto o fuori dal tuo furgone, proteggerai la schiena dal sollevamento di carichi pesanti potendo trasportare il tuo sistema modulare BLUETTI, modulo per modulo, invece di tutto in una volta.

Perché scegliere l’AC300

Bluetti AC300 è modulare al 100% e può accettare fino a quattro moduli batteria B300 per unità, per un totale di 12.288 Wh – Buona fortuna a corto di potenza.

e può accettare fino a quattro moduli batteria B300 per unità, per un totale di 12.288 Wh – Buona fortuna a corto di potenza. Essere modulari significa che le persone possono trasportare grandi quantità di energia con facilità. Tutti insieme la macchina è troppo da trasportare, ma individualmente, ogni parte è altamente portatile.

AC300 utilizza celle LFP top di gamma che hanno oltre 3500 cicli di vita che portano fino all’80% della capacità originale. (In altre parole, mettere il dispositivo attraverso un ciclo al giorno, significa 10 anni di durata.)

della capacità originale. (In altre parole, mettere il dispositivo attraverso un ciclo al giorno, significa 10 anni di durata.) In grado di ricevere 400 watt di ingresso di ricarica solare MPPT senza rivali , è tempo di andare a solar a tempo pieno!

ricarica MPPT , è tempo di andare a solar a tempo pieno! Confezionato con un inverter a onda sinusoidale pura da 3000 watt in grado di regolare la velocità di ricarica CA (non c’è bisogno di un power brick, un cavo di ricarica andrà bene)

Mentre è collegato a due moduli batteria B300 o più, l’AC300 può essere caricato sia con energia solare che con ca in modo simultaneo, aggiungendo fino a 5400 watt di potenza in ingresso.

Tutta questa tecnologia può essere controllata da un’app per smartphone complessa, ma facile da usare tramite Wi-Fi e Bluetooth.

AC200 MAX: un aggiornamento a tutto tondo

Con il nuovo BLUETTI AC200 MAX, nonostante sembri identico all’AC200P, ci sono stati molti cambiamenti e miglioramenti che rendono l’AC200 MAX un attraente generatore solare a sé stante.

AC200MAX è in realtà la prima centrale solare modulare di Bluetti, un attore leader nel settore dell’energia solare portatile. Grazie al suo profilo di espandibilità, sei fortunato ad avere una centrale elettrica molto affidabile per la tua vita off-grid, di emergenza e di campeggio.

Il dispositivo ha opzioni di ricarica solare e AC più veloci. Per la ricarica solare, è dotato di un’opzione di ingresso da 900 W (10-145 V), mentre, per la ricarica CA, è dotato di un ingresso di ricarica da 500 W.

Oltre alle opzioni solari e AC, è possibile ricaricare AC200MAX da più altre fonti, tra cui una stazione EV, un tetto solare, turbine eoliche, un normale generatore di gas e batterie al piombo acido da 12 V / 24 V.

E soprattutto dopo il feedback e l’ascolto dei nostri clienti, infine, il BLUETTI AC200 MAX supporta la connessione Bluetooth e può essere controllato in modalità wireless con la nuova BLUETTI Smartphone App (iOS & Android). E anch’esso supporta anche pacchi batteria espandibili!

L’AC200 MAX supporta fino a due batterie aggiuntive, utilizzando il BLUETTI B230 o il B300. Con due BLUETTI B300 puoi facilmente espandere il tuo AC200 MAX a un enorme 8192Wh di capacità per soddisfare tutte le tue esigenze essenziali a casa o in viaggio per ore, giorni o anche più di una settimana!

Disponibilità e prezzo

Il marchio ha debuttato l’AC200MAX direttamente sul suo negozio Amazon e www.BluettiPower.eu. La macchina parte da € 1809 e il marchio la offre in una serie di interessanti pacchetti con pacchi batteria extra e pannelli solari.

Un pacchetto AC200MAX con un B230 extra battery costa €3099.99. E con tre pannelli solari da 200W aggiunti ad esso per un totale di 600 watt, puoi acquistarlo a € 4449.99. Senza batterie aggiuntive, il pacchetto AC200MAX con energia solare da 600 W ha un prezzo di 3159,99 €.

Per quanto riguarda AC300 e B300, Bluetti quota AC300 più un pacchetto B300 su www.bluettipower.eu per un prezzo di partenza limitato di € 3699 durante il periodo di debutto limitato, che salirà a € 4499 al termine della vendita di debutto, e per i moduli B300, ogni B300 aggiunto costerà ulteriori € 1999 durante la vendita di debutto, che salirà a € 2099 al termine della vendita.