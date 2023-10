BLUETTI: le migliori offerte su generatori solari per il Prime Day

Anche quest’anno è in arrivo il Prime Day e BLUETTI ha deciso di promuovere i suoi generatori solari con tante offerte!

State cercando il momento migliore per investire in un prodotto per rendere più ecologica il vostro sistema di approvvigionamento di energia? Beh, l’attesa è finita! BLUETTI, pioniere nel settore dell’accumulo di energia rinnovabile, dà il via al Prime Day Sale dal 5 ottobre al 20 ottobre, senza bisogno di iscriversi ad Amazon Prime.

Dal 5 ottobre al 20 ottobre, è possibile acquistare un’ampia gamma di prodotti BLUETTI, tra cui AC60+B80, AC180, AC200Max e altri modelli, a prezzi imbattibili sul sito web BLUETTI. Sia che vi stiate preparando per un’avventura all’aperto, sia che stiate cercando una fonte di energia affidabile per la vostra casa, BLUETTI potrà aiutarvi.

I migliori prodotti BLUETTI in sconto

EB3A, EB55 e EB70: energia “portatile” ovunque

Questi accumulatori compatti e portatili, EB3A, EB55 ed EB70, sono disponibili in diverse capacità, da 268W a 716Wh, per soddisfare le diverse esigenze. Dotati di prese multiple, alimentano tutti gli strumenti essenziali per il campeggio per una migliore esperienza all’aperto. Con un peso compreso tra 4,5 e 10 chili, sono anche eccellenti fonti di alimentazione di emergenza per le nostre case.

AC180: sblocca più possibilità all’aperto

L’AC180 è un accumulatore di energia da 1.800W/1.152Wh che coniuga la portabilità con una elevata velocità di ricarica. L’AC180 supporta la ricarica solare da 500 W e la ricarica rapida in corrente alternata da 1.440 W, che consente una carica da 0 a 80% in 45 minuti. Inoltre, è anche compatibile con le batterie supplementari B80, B230 e B300 aumentare la capacità ed offrire maggiore flessibilità.

AC200P: la scelta perfetta per la vita fuori rete

Con una capacità di 2.000Wh e un’uscita di 2.000W in corrente alternata (4.800W di picco), l’AC200P è in grado di gestire qualsiasi elettrodomestico da camper, come congelatori, condizionatori, pompe dell’acqua, macchine per il caffè e altro ancora. È dotato di una ricarica solare da 700 W per un’alimentazione infinita anche in luoghi remoti. A differenza dei generatori a combustibile, questo generatore solare può essere utilizzato in auto e in tenda senza rumore o emissioni nocive.

AC300 e B300: per alimentare la casa con facilità

Con una potenza di 3.000 W in corrente alternata (6.000 W di picco) e 16 prese diverse, l’AC300 è in grado di alimentare la maggior parte degli elettrodomestici, dai frigoriferi ai microonde. Grazie alla funzione UPS 24/7, l’AC300 può commutare in 20 ms per proteggere la casa durante le interruzioni di corrente. Grazie al design modulare, l’AC300 può raggiungere ben 12.288Wh con quattro B300, alimentando un’intera casa per giorni. AC300 utilizza batterie LiFePO4 con una durata di oltre 3.500 cicli, che garantiscono almeno 10 anni di utilizzo con una scarica al giorno.

Il Prime Day Sale di BLUETTI è la vostra occasione d’oro per acquistare accumulatori e power station di fascia alta. Non perdete queste incredibili offerte limitate a 48 ore (10 e 11 ottobre) per risparmiare alla grande. Per maggiori dettagli, visitate il sito web di BLUETTI.

Chi è BLUETTI?

Sin dalla sua nascita, BLUETTI si è impegnata a promuovere la sostenibilità e le soluzioni energetiche green. Offrendo soluzioni ecologiche per l’accumulo di energia per uso interno ed esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo al contempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l’energia sostenibile ha permesso a BLUETTI di espandersi in oltre 100 Paesi e di conquistare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.