Cooler Master: annunciati i nuovi Qube 500 Flatpack e MasterLiquid Atmos

L‘azienda Cooler Master ha recentemente annunciato il sui nuovo case Qube 500 Flatpack ed il nuovissimo dissipatore a liquido MasterLiquid Atmos

Cooler Master è da tre decenni una figura di spicco a livello mondiale nel campo della progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche di alta performance; queste rivolte agli appassionati di tecnologia in cerca delle ultime innovazioni. Con una visione unica, Cooler Master sviluppa soluzioni all’avanguardia per coloro che hanno una profonda passione per la personalizzazione, la tecnologia e l’innovazione. L’obiettivo attuale è quello di creare una community dedicata alle persone che vogliono distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa.

L’annuncio del case Qube 500 Flatpack e della serie di dissipatori a liquido MasterLiquid Atmos segna l’inizio di una nuova era nella costruzione dei dispositivi personali. Entrambi questi prodotti rappresentano l’impegno del marchio per l’innovazione, la funzionalità e la sostenibilità; ponendo un nuovo standard per coloro che cercano configurazioni uniche e personalizzate.

Dettagli sui nuovi i nuovi Qube 500 Flatpack e MasterLiquid Atmos di Cooler Master

Cooler Master, con la sua costante attenzione all’innovazione e la passione per la tecnologia avanzata, è pronta a rivoluzionare il mercato, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di tecnologia e design. In un mondo in cui la tecnologia all’avanguardia è la norma, Cooler Master emerge spesso come un pioniere, pronto a conquistare il futuro tecnologico e a definire le potenzialità di domani.

Jimmy Sha, CEO di Cooler Master, afferma:

Durante il nostro percorso di crescita abbiamo costantemente guidato l’innovazione e migliorato l’esperienza utente. Il Qube 500 e il MasterLiquid Atmos mostrano la nostra passione nel rivoluzionare il panorama dei PC. Non sono solo prodotti, ma estensioni del nostro impegno a potenziare l’esperienza di gioco e di creazione di PC della nostra comunità.

Il Qube 500 Flatpack offre un design flatpack che rende il processo di assemblaggio divertente e accessibile sia per principianti che per utenti avanzati. Con pannelli modulari e dimensioni compatte, può ospitare schede madri fino al formato E-ATX, sistemi di raffreddamento sofisticati e schede video di grandi dimensioni. Ogni aspetto è stato progettato per semplificare la vita degli appassionati di tecnologia. Il Qube 500 è disponibile in diverse colorazioni, permettendo di personalizzare l’ambiente di gioco o di lavoro in base ai propri gusti.

Inoltre, il Qube 500 Flatpack include il Gem, un mini-gestore di cavi, e offre file 3D stampabili per la creazione di accessori personalizzati, aggiungendo ulteriori opzioni creative. La serie MasterLiquid Atmos è caratterizzata dalle ventole SickleFlow Edge 120 con cuscinetti di tipo RB, prestazioni eccellenti e illuminazione ARGB di seconda generazione. La pompa a doppia camera offre prestazioni straordinarie e un livello di rumore ridotto. In conclusione, la combinazione tra Qube 500 Flatpack e MasterLiquid Atmos, disponibili in Italia a partire da novembre, promette di rivoluzionare l’esperienza di costruzione di PC, ridefinendo le aspettative e offrendo innovazione, estetica e potenza in ogni dettaglio.

Prezzi suggeriti al pubblico

Qube 500 Flatpack Bianco (Q500-WGNN-S00) – Nero (Q500-KGNN-S00): 95 € IVA inclusa ,

, Invece il Qube 500 Flatpack Macaron (Q500-DGNN-S00): 110 € IVA inclusa ,

, il MasterLiquid 240 Atmos (MLX-D24M-A25PZ-R1): 167 € IVA inclusa ,

, mentre il MasterLiquid 360 Atmos (MLX-D36M-A25PZ-R1): 188 € IVA inclusa.

