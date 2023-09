Recensione Eaton Ellipse PRO 650DIN: ottimo UPS per casa e ufficio

In questa recensione analizziamo da vicino un ottimo UPS, l’Eaton Ellipse PRO 650DIN, dotato di display, interfaccia USB e molto altro

Gli UPS, Uninterruptible Power Supply, sono strumenti essenziali sia per la casa che per l’ufficio, garantendo continuità nell’alimentazione elettrica. In un mondo altamente dipendente dalla tecnologia, le interruzioni di corrente possono causare danni costosi e inconvenienti. L’UPS Eaton Ellipse PRO 650DIN offre una soluzione affidabile per proteggere i dispositivi e garantire la continuità delle operazioni durante black-out e sbalzi di tensione. La recensione che segue esaminerà le sue prestazioni e caratteristiche in dettaglio.

Unboxing e prime impressioni | Recensione Eaton Ellipse PRO 650DIN

L’esperienza dell’unboxing del UPS Eaton Ellipse PRO 650DIN è stata genuinamente appagante fin dall’inizio, e ciò distingue immediatamente questo modello da quelli di fascia economica. Sebbene le plastiche utilizzate non raggiungano gli standard di lusso, è evidente che l’attenzione alla solidità è stata prioritaria nella sua progettazione. All’apertura della confezione, abbiamo trovato una serie di componenti essenziali ben organizzati, pronti per l’uso. Tra questi, il cavo di ingresso ci permette di collegare l’UPS alla rete elettrica principale, mentre il cavo USB facilita la connessione con il computer per monitorare lo stato dell’UPS. Il manuale d’uso e le istruzioni per la sicurezza sono chiari e dettagliati, fornendo una guida completa per l’installazione e l’utilizzo corretto di questo dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso è giusto segnalare quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche più importante:

Dimensioni: Lunghezza/Profondità del prodotto : 285 mm Altezza del prodotto : 260 mm Larghezza del prodotto : 82 mm Peso del prodotto : 6.6 kg

Potenza: Potenza: 400 W Fattore di potenza in uscita: 0.6

Frequenza: Frequenza secondaria massima : 60 Hz



Esperienza d’uso | Recensione Eaton Ellipse PRO 650DIN

L’UPS Eaton Ellipse PRO 650 DIN offre un’esperienza d’uso incredibilmente affidabile e versatile, anche attraverso il suo display LED frontale. Con una capacità di 650VA/400W, questo UPS può gestire una vasta gamma di carichi, dai computer ai dispositivi di rete, dai server ai dispositivi di comunicazione. Questa versatilità lo rende ideale per l’utilizzo sia in ambienti domestici che in ufficio, dove è fondamentale proteggere le apparecchiature sensibili da interruzioni di corrente, picchi di tensione e black-out imprevisti. La tecnologia line-interactive assicura una tensione stabile e sicura per i dispositivi collegati, proteggendoli da sbalzi di tensione e garantendo una maggiore durata nel tempo delle apparecchiature.

Inoltre, il software di gestione Eaton UPS Companion offre un controllo completo e intuitivo dello stato dell’UPS, permettendo agli utenti di monitorare la tensione in ingresso/uscita, la capacità della batteria e persino di pianificare la chiusura sicura dei sistemi in caso di interruzioni prolungate. Con il displayLED, tutte queste informazioni sono facilmente accessibili in tempo reale, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso. L’Ellisse PRO 650 DIN garantisce un’esperienza completa che si distingue per affidabilità, versatilità e una visualizzazione chiara e dettagliata delle informazioni, rendendolo una scelta ideale per la protezione dei dispositivi elettronici critici.

Funzioni interessanti

L’UPS Eaton Ellipse PRO 650 DIN offre una serie di funzioni interessanti che ne aumentano l’utilità. La possibilità di sostituire autonomamente le batterie prolunga la vita del dispositivo, riducendo i costi e l’impatto ambientale. La modalità “eco mode” permette di risparmiare energia, spegnendo automaticamente dispositivi ausiliari quando il carico principale viene spento. Questi UPS sono altamente configurabili tramite software per Windows (e non solo!), consentendo agli utenti di personalizzare varie impostazioni, dall’allarme sonoro alla sensibilità di attivazione e alla tensione di uscita desiderata. Inoltre, è possibile programmare lo spegnimento o la sospensione automatica del PC in base al livello della batteria e monitorare il consumo dei dispositivi connessi.

Protezioni linee dati ed una piccola pecca | Recensione Eaton Ellipse PRO 650DIN

Oltre alle funzionalità precedentemente descritte, l’UPS Eaton Ellipse PRO 650 DIN offre anche una preziosa protezione delle linee dati, che è un aspetto fondamentale per la sicurezza dei dati critici. Questa caratteristica aiuta a preservare le informazioni memorizzate sui dispositivi collegati, evitando danni causati da picchi di tensione o interruzioni di corrente che potrebbero verificarsi attraverso le linee di comunicazione.

Tuttavia, è importante notare alcune pecche di questo UPS che potrebbero influenzare la sua efficienza e l’utilizzo ottimale dell’energia. In particolare, uno degli aspetti critici è che non è possibile spegnere completamente l’UPS; rimane costantemente acceso, consumando corrente. Questo può essere un inconveniente in situazioni in cui si desidera spegnere completamente l’UPS per risparmiare energia o in situazioni di lunga inattività. In particolare l’UPS ha un consumo costante di almeno 25/30W durante la fase praticamente continua di ricarica della batteria. Anche quando la ricarica è completa, continua a consumare circa 10/15W. Questo consumo costante potrebbe rappresentare un certo spreco di energia a lungo termine, specialmente se si cerca di minimizzare il consumo energetico per scopi ecologici o per ridurre i costi operativi.

Conclusioni | Recensione Eaton Ellipse PRO 650DIN

Nonostante alcune limitazioni, l’UPS Eaton Ellisse PRO 650 DIN si presenta come una soluzione affidabile e versatile per proteggere i dispositivi elettronici critici da interruzioni di corrente, picchi di tensione e black-out imprevisti. La sua capacità di 650VA/400W lo rende adatto per una vasta gamma di carichi, sia in ambiente domestico che in ufficio, garantendo una tensione stabile e sicura attraverso la tecnologia line-interactive. Le funzionalità aggiuntive, come la protezione delle linee dati e il software di gestione Eaton UPS Companion, offrono un controllo completo e intuitivo dello stato dell’UPS.

Tuttavia, è importante prendere in considerazione le sue pecche, tra cui il consumo costante di energia e l’impossibilità di spegnere completamente il dispositivo. Nonostante queste limitazioni, il prezzo di circa 149€ su Amazon rappresenta un investimento ragionevole per coloro che desiderano una protezione affidabile per i propri dispositivi elettronici. La sua versatilità e le sue caratteristiche chiave rendono l’Ellisse PRO 650 DIN una scelta che merita di essere considerata per garantire la continuità operativa e la sicurezza dei dati.

