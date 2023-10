HP: annunciati i suoi nuovi laptop HP Chromebook Plus e Plus X360

Il 2 ottobre HP ha presentato due nuovi laptop Chromebook Plus nell’attuale portafoglio di laptop HP: HP Chromebook Plus x360 da 14 pollici e HP Chromebook Plus da 15,6 pollici

I dispositivi HP Chromebook Plus sono progettati per una produttività e una creatività senza limiti, per offrire un’esperienza HP Chromebook più potente. Oggi i consumatori si aspettano che i loro dispositivi facciano tutto. La generazione Z, in particolare, è alla ricerca di tecnologie flessibili, adattabili e in grado di offrire esperienze fortemente coinvolgenti; tenendo al contempo conto del pianeta con materiali sostenibili.

Caratteristiche e funzionalità principali dei dispositivi HP Chromebook Plus

Produttività senza limiti: gli utenti possono lavorare ovunque grazie a un processore Intel Core i5 1 di 12a generazione, a una memoria veloce fino a LPDDR5 2 e a un ampio spazio di archiviazione. Inoltre fino a 10,5 ore 3 di durata della batteria per HP Chromebook Plus x360 da 14 pollici e fino a 13 ore iii per HP Chromebook Plus da 15,6 pollici. Per rimanere produttivi, sono disponibili online e offline i Google Docs, Sheets e Slides integrati.

Gli strumenti di videoconferenza sono basati sull’intelligenza artificiale; tra le varie funzionalità troviamo la cancellazione del rumore, il miglioramento dell’illuminazione, la sfocatura degli sfondi e gli strumenti di didascalia in tempo reale. Questi permettono di dare il meglio di te in qualsiasi videochiamata con una fotocamera fino a 5MP.

Gli strumenti avanzati per l’editing di foto e video offrono un’esperienza creativa di prim’ordine. Come la Gomma magica di Google Photos, dotata di intelligenza artificiale, che elimina facilmente le distrazioni sullo sfondo di una foto; oppure, migliora la luminosità e il contrasto con un effetto HDR, oltre ad Adobe Photoshop 6 e Adobe Express. Chi acquista un dispositivo HP Chromebook Plus può ottenere gratuitamente Photoshop web e Adobe Express Premium per 3 mesi. Intrattenimento coinvolgente, streaming fluido e cloud gaming sono facilitati dalla tecnologia Wi-Fi 6E 8 su entrambi i laptop e dal pannello FHD IPS 10 con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz su HP Chromebook Plus da 15,6 pollici.

Lavorare in sicurezza ovunque e nel rispetto dell’ambiente

I laptop HP Chromebook Plus sono progettati con funzioni di sicurezza intelligenti per mantenere i dati al sicuro. La privacy è al primo posto grazie al pulsante di esclusione del microfono di facile accesso e all’interruttore della webcam che spegne la fotocamera quando non viene utilizzata. Progettato con materiali riciclati come la plastica riciclata post-consumo e la plastica proveniente dagli oceani; oltre al metallo riciclato del coperchio e delle cerniere di HP Chromebook Plus x360 da 14 pollici. L’imballaggio è al 100% di provenienza sostenibile e riciclabile.

Prezzi e disponibilità de nuovi laptop HP Chromebook Plus e Plus X360

Il dispositivo HP Chromebook Plus x360 da 14 pollici è dotato di un display micro-edge da 14 pollici con ampio rapporto di aspetto 16:10 e risoluzione 1920×1200; per catturare dettagli vivaci durante l’editing di foto o lo streaming di spettacoli. L’elegante e resistente HP Chromebook Plus da 15,6 pollici è dotato di uno schermo con diagonale da 15,6 pollici e risoluzione FHD IPS v; per offrire una ridotta luminosità e un’esperienza visiva nitida da qualsiasi angolo.

L’HP Chromebook Plus x360 da 14 pollici sarà disponibile sia su hp.com l’8 ottobre e Best Buy il 9 ottobre per $749,99 USD. HP Chromebook Plus da 15,6 pollici sarà disponibile sia su hp.com l’8 ottobre che Best Buy il 9 ottobre per $599,99 USD.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi laptop HP Chromebook Plus e Plus X360 ?